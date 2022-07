Bărbatul celebru din România cu care s-a iubit Mirela Vaida, înainte de a se mărita. Nu mulți știu de această relație

Mirela Vaida este una din cele mai apreciate prezentatoare de la noi. Aceasta are o familie superbă și o relație cum mulți ar vrea. Cu toate astea, ea s-a gândit la un moment dat să se mărite cu altcineva. Blondina ar fi trebuit să fie căsătorită cu un alt bărbat, dacă și-ar fi ascultat inima de atunci. Cu ce vedetă din showbiz-ul românesc ar fi trebuit să își întemeieze o familie? Puțini din fanii ei știau acest detaliu.

Cu ce bărbat cunoscut s-a iubit Mirela Vaida: puțini știau de fosta sa relație

Mirela Vaida este o familistă convinsă. Aceasta are o viață de vis în ochii multora. Blondina se bucură de o carieră de succes în televiziune și în domeniul artistic, are o relație superbă cu bărbatul care o face fericită și are trei copii frumoși cu acesta. Ea este căsătorită de peste 10 ani cu Alexandru, dar puțini știu cine este bărbatul care i-a furat inima înainte de el.

Vedeta a trăit o frumoasă poveste de dragoste pe când avea doar 20 de ani. Este vorba despre un artist celebru în anii 2000, fost component al trupei No Name. Mirela Vaida este o persoană publică deja de ani buni, dar cu toate astea reușește să țină departe de ochii tuturor multe detalii din viața personală. Soțul ei este o persoană care nu iubește deloc să apară și evită să stea pe cât de aproape de lumina reflectoarelor.

Detalii despre fostul iubit

Nu același lucru se poate spune despre fostul amorez al ei. Mirela Boureanu-Vaida era o cântăreață la început de drum în anul 2002, moment în care l-a cunoscut pe Claudiu Popescu. El era fondatorul trupei No Name, în mare vogă în vremurile de atunci. Blondina participa diverse concursuri de muzică și tocmai devenise membră a trupei Ho-Ra.

„Pentru viitorii ei fani, avem o veste bună: Mirela este singură! Din februarie, s-a despărţit de iubitul ei, Claudiu de la No-Name”, scriau ziarele în 2003.

,,E alegerea lui, respect treaba asta”

Mirela s-a îndrăgostit mai apoi de Alexandru, om de afaceri și total diferit de fostul iubit. De asemenea, din acel punct ea s-a retras ușor din muzică.