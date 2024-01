Destinaţia anului 2024. Turiştii români au renunţat la vacanţele din Turcia şi Grecia. Ţara exotică de care vrei să afli

Suntem la început de an 2024, și sunt mulți turiștii care-și planifică deja vacanțele pentru acest an. Deși mulți vor alege Turcia și Grecia, ca în fiecare an, alții au renunțat la aceste vacanțe și au ales o țară exotică ca fiind destinaţia anului 2024. Citește mai departe și vezi care este țara exotică care a fost aleasă de români în detrimentul vacanţelor din Turcia şi Grecia.

Din 2024 vacanțele în Turcia mai scumpe

În ultimul sezon estival, sectorul turistic mondial a început să se revigoreze. După doi ani de pandemie dură, de restricții și de temeri, fluxul de turiști s-a grăbit totuși să se îndrepte spre stațiunile turistice pentru o vacanță all-inclusive. Dar cei care au vizitat în anul 2023 stațiunile din Turcia trebuie să fi observat că prețurile pentru vacanțele de acolo au crescut oarecum. Și, cu un grad ridicat de probabilitate, până în vara acestui an, de altfel așa cum anunțau hotelierii turci, acestea vor fi și mai mari.

Cei care doresc să se relaxeze în vara lui 2024 sub soarele fierbinte din Antalya, Kemer, Alanya sau alte stațiuni turcești ar trebui să acorde deja atenție ofertelor operatorilor de turism. Rezervarea primelor pachete turistice de primăvară-vară a început deja. Alegerea este mare, dar prețurile nu mai sunt aceleași ca în urmă cu un an.

Hotelurile turcești au început să semneze contracte cu operatorii de turism pentru 2024 încă din octombrie. Potrivit Asociației turoperatorilor și hotelierilor de la Marea Egee, prețurile pentru cazarea turiștilor străini în sezonul de vară 2024 în hotelurile din Turcia vor fi în medie cu 30-50% mai mari decât în 2023.

Și în Grecia vacanțele sunt mai scumpe în 2024

Inflația pare să fie cuvântul de ordine al anului 2024, așa că întrebarea este cum va afecta inflația vacanța ta în Grecia în acest an? Prețurile hotelurilor din Grecia, conform informațiilor de la final de an 2023, vor crește deja cu cel puțin 20% în valută. În același timp, în unele hoteluri și regiuni, creșterea a fost anunțată ca fiind de 50% în comparație cu această vară.

Așa cum scriam în noiembrie, a apărut taxa pe care turiştii români o vor plăti începând de anul acesta în Grecia, și anume ”taxă de reziliență climatică”, care va varia în funcție de sezonul de călătorie. În prezent, taxa pe pat , pe care noua taxă o va înlocui, este cuprinsă între 50 de cenți și 4 euro pe noapte.

Turiştii români au renunţat la vacanţele din Turcia şi Grecia pentru destinaţia anului 2024

Pentru mulți români, începutul de an este momentul planificării vacanțelor, iar agențiile de turism sunt asaltate de turiștii care vor să-și petreacă verile în locuri mai calde, altele decât cele din România. Dar, deși pachetele turistice pentru plajele din Turcia și Grecia sunt la loc de cinste, conform touroperatorilor, destinația anului 2024 se pare că este cu totul alta, asta însemnând că turiştii români au renunţat la vacanţele din Turcia şi Grecia.

Cu o rată a inflației de aproape 100%, Turcia a devcenit o destinație extrem de volatilă și imprevizibilă, tocmai datorită creșterilor de prețuri. Dacă ne uităm și la turismul grcesc, vom constata că nu este departe de a intra în aceeași categorie. Ca urmare a acestei stări de fapt, se pare că destinația anului 2024 este cu totul alta, dar la fel de exotică și ofertantă ca și vacanţele din Turcia şi Grecia.

Mulți touroperatori vorbesc despre o țară exotică care are multe de oferit din punct de vedere turistic, iar în ultimii ani acest stat african a crescut destul de mult pe acest palier economic. Așa că citește mai departe și vezi care este destinația anului 2024.

Care este destinația anului 2024

Turismul în Tunisia, pentru despre acest stat african este vorba, se pare că a crescut, făcând din acest stat destinația anului 2024. Conform datelor oficiale de la Ministerul Turismului de aici, statul a înregistrat o revenire evidentă în 2023, cu 8,8 milioane de vizitatori, în creștere cu 49,3% într-un an, și este pe cale să depășească recordul atins în 2019, înainte de pandemie.

„Obiectivul nostru a fost să recuperăm 80% din fluxurile turistice înregistrate în 2019, un an record care servește drept referință pentru ultimul deceniu”, a declarat pentru AFP Aymen Rahmani, director de studii și cooperare la Oficiul Național de Turism din Tunisia (ONTT).

La 10 decembrie 2023, Tunisia a depășit acest obiectiv, a precizatministrul, cu 8,8 milioane de vizitatori, față de 8,7 milioane în aceeași perioadă din 2019. La 10 decembrie 2023, veniturile se ridicau la 6,7 miliarde de dinari, aproximativ 2 miliarde de euro. Potrivit lui Rahmani, cei mai mulți vizitatori au fost algerienii, 2,7 milioane, urmați de libieni, cu un număr de 2,1 milioane de vizitatori, și francezi, cu 14,6% mai mult ca anul anterior, cu 974.000 de turiști. Sectorul era deja în redresare în 2022, când Tunisia a recuperat 68% din fluxul de turiști din 2019.

Potrivit Băncii Mondiale (BM), această revenire a permis Tunisiei, care este îndatorată în proporție de 80%, să își reechilibreze parțial deficitul de cont curent, datorită creșterii intrărilor de valută, în contextul unei creșteri foarte slabe.

Principalul motiv invocat pentru această încetinire economică este că seceta care a afectat Tunisia de la începutul anului 2023 a redus producția în sectorul agricol important al țării, în timp ce războiul din Ucraina a crescut importurile de cereale, alimente și furaje, și energie, de care este puternic dependentă.

În ultimul deceniu, turismul, care reprezintă 9% din PIB, a fost afectat de revoluția care l-a răsturnat pe dictatorul Ben Ali în 2011, urmată de atacurile jihadiste care au ucis aproape 60 de turiști în 2015 la muzeul Bardo din Tunis și în stațiunea balneară Sousse, din centrul Tunisiei.

Ce poți vizita în Tunisia, destinația anului 2024

Tunisia, oficial Republica Tunisiană, este o țară din regiunea Maghreb din Africa de Nord. Punctul său cel mai nordic, Capul Angela, este, de asemenea, cel mai nordic punct de pe continentul african.

Apele albastre și adânci ale Mediteranei, stâncile abrupte, cerul însorit și orașele vechi cu souk-uri exotice pline de magia nopților arabe, covoare, parfumuri, tămâie, mirodenii, cupru și alamă, aur și argint. Un popor cald și prietenos care trăiește în inima Mediteranei, a cărui civilizație și cultură s-a dezvoltat și a crescut cu noi influențe absorbite atât din est, cât și din vest, de la fenicieni la romani, bizantini, arabi, turci otomani și francezi, o țară care strălucește cu o moștenire de ruine punice și romane și orașe medievale.

Turismul este destul de bine dezvoltat în Tunisia, deși nu se află la același nivel cu alte țări precum Egipt și Maroc. Puteți călători cu ușurință în mod independent în Tunisia folosind transportul public, deși sudul Tunisiei este foarte diferit de nord.

Pentru sudul Tunisiei este recomandabil un ghid turistic de încredere, iar vizitatorii sunt sfătuiți să evite regiunile adiacente frontierelor algeriană și libiană, unde au fost raportate răpiri. Intrarea la majoritatea muzeelor și siturilor istorice din Tunisia costă în jur de 5-10 dolari. Vizitarea deșertului sau efectuarea unui tur cu ghid poate costa în jur de 20-50 de dolari.

Tunisia are o politică de viză la sosire pentru majoritatea țărilor, care costă în jur de 30 de dolari.

Merită menționat faptul că acestea sunt doar estimări, iar costurile pot varia în funcție de planurile specifice de călătorie. Tunisia poate fi, de asemenea, o destinație cu un bun raport calitate-preț, mai ales în comparație cu țările europene mai scumpe.

Costul călătoriei în Tunisia poate varia în funcție de stilul de călătorie și de perioada anului în care o vizitați. Iată câteva estimări generale pentru diverse cheltuieli.

Prețurile pentru cazare în Tunisia variază

Vorbim aici, așadar, de opțiuni accesibile pentru buget, cum ar fi pensiuni și case de oaspeți, până la resorturi mai luxoase. O cameră de hotel de buget poate costa în jur de 20-30 de dolari pe noapte, în timp ce un hotel de categorie medie poate costa în jur de 50-70 de dolari pe noapte.

Mâncarea în Tunisia este relativ ieftină și puteți găsi o masă bună la un restaurant local pentru aproximativ 5-10 dolari. Mâncarea de pe stradă și opțiunile de fast-food sunt chiar mai ieftine.

Tunisia are un sistem de transport public bun, inclusiv autobuze și trenuri. Un bilet dus-întors într-un autobuz sau tren pe distanțe lungi poate costa în jur de 5-10 dolari. Taxiurile sunt, de asemenea, disponibile pe scară largă, iar o cursă în interiorul unui oraș poate costa în jur de 5-10 dolari.

Este întotdeauna o idee bună să aveți la îndemână ceva monedă locală pentru cheltuieli mici și pentru locurile care nu acceptă carduri de credit și, de asemenea, să verificați la bancă. dacă există comisioane suplimentare pentru utilizarea cardului la nivel internațional. Iată câteva exemple de costuri pentru o excursie bugetară de 5 zile în Tunisia:

Cazare: 100-150 de dolari pentru o cameră de hotel de categorie medie pentru 5 nopți.

Mâncare: 75-100 de dolari pentru mese la restaurantele locale și mâncarea de stradă.

Transport: 25-30 de dolari pentru bilete de tren sau de autobuz dus-întors până la destinație și 25-30 de dolari pentru transportul local, cum ar fi taxiurile sau autobuzele.

Activități: 50-75 de dolari pentru intrarea la muzee și situri istorice și 50-75 de dolari pentru excursii în deșert sau tururi ghidate.

Viza: 30 de dolari pentru o viză la sosire.

Total: 280-435 dolari.

Dacă ajungi în Tunisia, destinația anuui 2024 pentru romțni, cel pușin, vei avea ce vizita, dar numai în grupuri organizate, având în vedere situația de tenisune din regiune. Dar, odată plecat la drum vei descoperi frumusețilșe de aici, împărțite în 6 regiuni distincte, regiunea Tunis, Regiunea Sahel, regiunea Kairouan, regiunea Matmata, regiunea Tozeur și regiunea Djerba.

Regiunea Tunis

Această regiune include capitala Tunis și împrejurimile sale. Printre atracțiile acestei regiuni se numără orașul antic Cartagina, Muzeul Bardo și medina din Tunis. Medina face parte din patrimoniul mondial UNESCO și este cunoscută pentru străzile sale înguste, piețele tradiționale și arhitectura islamică.

Regiunea Sahel

Această regiune este situată pe coasta mediteraneană și este cunoscută pentru întinderile sale lungi de plaje cu nisip. Punctele de atracție ale acestei regiuni includ orașele Hammamet și Monastir, care sunt populare printre turiști pentru plajele și stațiunile lor.

Regiunea Kairouan

Această regiune este situată în centrul Tunisiei și este cunoscută pentru bogata sa istorie islamică. Punctele de atracție ale acestei regiuni includ orașul antic Kairouan, considerat unul dintre cele mai importante orașe islamice din Africa de Nord, și Marea Moschee din Kairouan, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.

Regiunea Matmata

Această regiune este situată în sudul Tunisiei și este cunoscută pentru casele sale troglodite unice, care sunt construite în coasta dealurilor. Punctele de atracție ale acestei regiuni includ orașele Matmata și Tataouine, care sunt populare printre turiști pentru siturile legate de Războiul Stelelor, deoarece regiunea a fost folosită ca locație de filmare pentru filmele Star Wars.

Regiunea Tozeur

Această regiune este situată în sud-vestul Tunisiei și este cunoscută pentru peisajele sale deșertice și orașele oază. Printre atracțiile acestei regiuni se numără orașele Tozeur și Nefta, care sunt populare printre turiști pentru arhitectura lor tradițională și pentru plantațiile de palmieri.

Regiunea Djerba

Această insulă este situată în sud-estul Tunisiei și este cunoscută pentru plajele, stațiunile și arhitectura sa tradițională. Punctele de atracție ale acestei regiuni includ orașele Houmt Souk, Erriadh și Ajim, care sunt populare printre turiști pentru piețele, muzeele și sinagogile lor.

Tunisia, destinația anului 2024 pentru români, o țară cu o istorie și o cultură bogate

Aici există multe lucruri de văzut și de făcut atunci când o vizitați. Iată câteva dintre cele mai bune lucruri de văzut și de făcut atunci când vizitați Tunisia, care are niște peisaje deșertice uimitoare, iar vizitatorii pot face o excursie în deșert sau o drumeție pe cămilă pentru a explora dunele și orașele oază.

Vizitați orașul antic Cartagina, un oraș antic fenician care a fost cândva unul dintre cele mai puternice orașe din Mediterana. Vizitatorii pot explora ruinele orașului, inclusiv porturile punice, Băile Antonin și Tophet.

Medina din Tunis face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO și este cunoscută pentru străzile sale înguste, piețele tradiționale și arhitectura islamică. Vizitatorii se pot plimba prin medina și pot explora numeroasele magazine, cafenele și meșteșuguri tradiționale.

Muzeul Bardo este situat în Tunis și are una dintre cele mai importante colecții de mozaicuri romane din lume, precum și alte artefacte din istoria Tunisiei. Faceți o excursie de o zi pe insula Djerba, situată în largul coastei Tunisiei și este cunoscută pentru plajele sale, stațiunile sale și arhitectura tradițională. Vizitatorii pot explora piețele, muzeele și sinagogile de pe insulă.

Kairouan este considerat unul dintre cele mai importante orașe islamice din Africa de Nord, iar vizitatorii pot explora Marea Moschee din Kairouan, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, precum și alte situri istorice, cum ar fi bazinele Aghlabid și Ribat.

Vizitați orașele din sud, Matmata și Tataouine

Aceste orașe sunt cunoscute pentru casele lor troglodite unice, care sunt construite în partea laterală a dealurilor. Vizitatorii pot explora casele subterane și pot învăța despre modul de viață tradițional din regiune, sau explorați orașele de coastă Hammamet și Monastir.

Aceste orașe sunt populare printre turiști pentru plajele și stațiunile lor, vizitatorii pot explora, de asemenea, medina antică din Monastir, Ribat și Mausoleul Bourghiba, sau vizitați orașele sudice Tozeur și Nefta.

Aceste orașe sunt cunoscute pentru plantațiile de palmieri, arhitectura tradițională și oazele lor. Vizitatorii pot explora plantațiile de palmieri și piața tradițională din Tozeur, precum și numeroasele situri istorice din regiune, cum ar fi Muzeul Dar Chraiet.

Experimentați tradiționalul Hammam tunisian

Hammam este o experiență tradițională de baie și spa care reprezintă o parte importantă a culturii tunisiene. Vizitatorii se pot relaxa și întineri într-un hammam, unde vor fi tratați cu o baie de aburi, exfoliere și masaj.

Acestea sunt doar câteva dintre multele lucruri de văzut și de făcut atunci când vizitați Tunisia, devenită așadar, destinația turistică a anului 2024 pentru români. Țara oferă o varietate de experiențe, de la explorarea ruinelor antice și a siturilor istorice până la relaxarea pe plajă și experimentarea culturii tradiționale.