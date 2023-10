Noile destinaţii turistice care îi fascinează pe români. Au uitat de Grecia sau Bulgaria?

În fiecare an, majoritatatea dintre noi ne pregătim vacanțele din timp, de prin februarie-martie. Stăm pe internet și urmărim și ofertele last minute, sau cele estivale, fie pe litoralul românesc, în Bulgaria, Grecia, Turcia, etc. Dar, conform touroperatorilor, în ultima vreme au apărut alte preferințe Aceștia vorbesc de noile destinaţii turistice care îi fascinează pe români. Dacă te-am făcut curios, citește și află care sunt aceste destinații.

Plănuiești vacanțe exotice, în locuri noi

După ce te-ai săturat de istorie, cultură și minuni create de om, uneori tot c-ți trebuie este soare, mare și nisip. Insule deșertice precum Fiji și Maui sunt în topul listei de dorințe a multor turiști, mai nou, având toate ingredientele pentru o vacanță exotică perfectă. Aici găsesști climă tropicală, palmieri și plaje cu nisip alb.

Alți turiști aleg destinații și mai îndepărtate de casă, insula Fuerteventura din Insulele Canare și Vis, în Croația, locuri care permit turiștilor să scape de toate. Fie că ești în căutarea unei evadări serioase, fie că dorești să te minunezi de mama natură, touroperatorii au oferte, mai nou, cu cele mai exotice locuri de călătorie din lume.

Care sunt noile destinaţii turistice care îi fascinează pe români

Așa se face că, în ultimii ani, deși sunt scumpe, au apărut oile destinaţii turistice care îi fascinează pe români, și vorbim aici de locații destul de îndepărtate de România, precum Chile, Brazilia, sau Argentina, iar touroperatorii spun că vacanţele sunt sold out.

Unul din touroperatorii locali, cu vechime pe piață, încă din anul 2000, spune că pentru anul viitor Chile, Brazilia, sau Argentina sunt noile destinaţii turistice care îi fascinează pe români. Ba mai mult de-atât, toate pachetele turistice pentru 2024 sunt deja sold-out, de la cele de sezon estival și până la pachetele turistice din perioada Paștelui:

”Pentru a-și asigura locurile în aventurile lor viitoare, turiștii au ales circuitele preferate și au făcut deja rezervări. Unele dintre circuitele anului 2024, chiar dacă au fost suplimentate, sunt deja SOLD OUT, precum celebrul circuit Chile – Argentina – Brazilia și Carnavalul de la Rio, din luna februarie. Un interes crescut este îndreptat de asemenea pentru Vacanța de Paște 2024, căreia i-a fost dedicată o secțiune specială în cadrul site-ului.”, spune touroperatorul DAL Travel.

Același touroperator precizează că în 2023 rezervările de circuite și pachete turistice pentru 2024 au crescut cu cel puțin 55%, pentru noile destinaţii turistice care îi fascinează pe români, iar lista cuprinde, pe lângă cele menționate, inclusiv pachete turistice pentru îndepărtata China sau chiar Tibet.

Industria turismului, una dintre cele mai mari și cu cea mai rapidă creștere din lume

Industria turismului este considerată una dintre cele mai mari și cu cea mai rapidă creștere din lume. Fiind o manifestare la nivel mondial, aceasta constituie o parte foarte importantă a sectorului serviciilor, influențând puternic economiiile statelor care au ca bază economică turismul.

Pentru ca industria turismului să își mențină sau să își îmbunătățească statutul actual, aceasta depinde de deciziile de călătorie ale turiștilor, care se reflectă în comportamentul de călătorie. Alegerea destinației a fost întotdeauna un aspect important în domeniul turismului și există diverși factori care influențează deciziile de călătorie.

Cu toate aceste aspecte, revigorarea turismului, după perioada de pandemie cu restricții, etc, a adus o nouă evoluție a ofertelor turistice locale sau exotice, precum cele menționate aici. De altfel, Daniela Nedelcu, directorul general al touroperatorului DAL Travel spune că ”Sunt încântată să observ dorința și entuziasmul deosebit manifestat de către turiști în ceea ce privește planificarea călătoriilor lor pentru anul 2024. Această tendință arată pasiunea noastră comună pentru explorarea și descoperirea unor destinații inedite din întreaga lume.”

Concluzie

Acum că ai aflat care sunt noile destinaţii turistice care îi fascinează pe români, ar fi cazul, poate, să încerci și tu o nouă experiență exotică. Cum ar fi să ajungi în Rio, la celebrul carnaval plin de culoare, muzică și tradiții braziliene? Ai toate șansele ca pentru anul viitor să-ți poți rezerva un sejur de vis într-un loc exotic.