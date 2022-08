Despărțire surpriză în showbiz. Cuplul celebru care a încheiat povestea de iubire după 9 luni

Este șoc uriaș în showbiz. Două vedete internaționale au pus punct relației de iubire, deși fanii sperau să-i vadă împreună până la adânci bătrâneți. După nouă luni, povestea lor de dragoste a ajuns la final. Despre cine este vorba? Vestea că s-au despărțit face înconjurul lumii. Ce s-a întâmplat între cei doi amorezi de și-au spus adio?

Kim Kardashian și Pete Davidson nu mai formează un cuplu. Vedetele de la Hollywood au decis să pună punct relației, după doar nouă luni de iubire. Vestea că cei doi nu mai sunt împreună a picat ca un trăsnet pentru fani. Toată lumea a început deja să se întrebe care este motivul despărțirii lor. Nu ar fi vorba de infidelitate.

Celebra Kim Kardashian și Pete Davidson au hotărât să pună punct relației. Se pare că problemele din cuplu erau mult prea mari, create fiind de diferența de vârstă dintre ei. Blondina are 41 de ani, iar comediantul, doar 28.

Povestea de iubire dintre Kim Kardashian și Pete Davidson a ajuns la final. Miliardara de peste Ocean a pus punct relației de nouă luni pe care o avea cu comediantul mai tânăr cu 13 ani. Ruptura s-a produs în momentul în care actorul a plecat în Australia, acolo unde filmează pentru filmul „Wizards’’, iar Kim a rămas în LA, alături de cei patru copii ai săi. Se spune că Pete ar fi vrut să petreacă mai mult timp cu iubita lui, însă, din cauza responsabilităților de mamă, vedeta nu a putut să fie alături de el.

Diferența de vârstă dintre Kim Kardashian și Pete Davidson a contribuit la escaladarea tensiunilor dintre cei doi, potrivit surselor Page Six.

„Pete are 28 de ani, iar Kim, 41 – ei sunt în locuri foarte diferite în acest moment. El este total spontan și impulsiv și dorește ca ea să zboare la New York sau oriunde s-ar afla el la un moment dat. Dar Kim are patru copii și nu este atât de ușor. Trebuie să se concentreze asupra micuților”, a relatat o persoană din anturajul vedetelor.