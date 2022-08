Nuntă surpriză în showbizul românesc. A fost cerută în căsătorie după ce s-a despărțit de fostul logodnic

O nouă cerere în căsătorie în showbizul românesc. O prezentatoare de știri de la PRO TV a fost cerută în căsătorie la scurt timp după ce și-a refăcut viața alături de managerul festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA. S-a întâmplat după ce ea și fostul său logodnic s-au despărțit chiar înainte de nuntă, după o relație de cinci ani. Vedeta de televiziune a spus „Da!” în fața tuturor turiștilor joi, 4 august, la UNTOLD 2022. Roxana Hulpe, cerută în căsătorie!

Roxana Hulpe are din nou planuri de nuntă, după ce actualul său iubit, Bogdan Rădulescu, a cerut-o în căsătorie la festivalul UNTOLD 2022. Momentul a fost extrem de emoționant. După ce vedeta de la PRO TV i-a spus „Da!” lui Bogdan Rădulescu, un foc de artificii a fost lansat chiar de pe scena principală a festivalului.

Anunțul privind cererea în căsătorie a fost făcut chiar de către Roxana Hulpe, care a publicat totul pe contul său de pe platforma de socializare Instagram. Fanii au fost în al nouălea cer. Mai ales după perioada dificilă prin care prezentatoarea de știri a trecut, recent.

Roxana Hulpe trăiește din nou fiorii iubirii, însă după o lovitură puternică primită în dragoste. Ea și Alex Petricean trebuiau să ajungă în fața altarului după o relație de cinci ani de zile. Inițial, pandemia le-a încurcat planurile de nuntă. Apoi, cei doi au luat decizia de a continua pe drumuri separate.

Desigur, înainte de a se produce despărțirea, Roxana Hulpe a recunoscut public că partenerul său de la acea vreme, Alex Petricean, o făcea fericită. Nu se știe, concret, care a fost motivul despărțirii dintre cei doi.

„Trebuia să mă căsătoresc pe 30 mai (n.r. 2020), dar nu mi s-a arătat (…) În ziua în care l-am cunoscut, am fost să filmez cele mai bune restaurante care au fost premiate. Am intrat în restaurantul respectiv și l-am văzut pe Alex și am știut. Era așa… foarte arogant și asta mi-a plăcut la el. După aceea, am vorbit cu el și mi-am dat seama că omul ăsta chiar știe ce face. Și pe mine mă atrag oamenii care fac cu dăruire ceea ce fac. E și frumos, e și deștept”, spunea Roxana Hulpe, înainte de a se despărți de fostul său logodnic.