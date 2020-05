Despărțire șocantă, în România. S-au separat la 3 luni de la logodnă

Fosta gimnastă Larisa Iordache este din nou singură, deși părea că și-a găsit sufletul pereche. Frumoasa vedetă care a strălucit de atâtea ori pe podium cu medalii de aur la gât trece acum prin momente triste din viața ei. S-a despărțit de logodnicul ei.

Larisa Iordache s-a despărțit de logodnicul său, Victor Simion

Relația dintre Larisa Iordache și Victor Simion a evoluat rapid, iar la doar câteva luni după ce au format un cuplu, frumoasa gimnastă își etala deja inelul de logodnă și se anunța o nuntă ca-n povești. Destinul însă a făcut ca cei doi să-și spună adio chiar la trei luni de la fericitul anunț. Acum au luat-o pe drumuri separate, iar motivul este unul știut doar de cei doi amorezi.

Larisa Iordache preferă să pună punct relației imediat cum vede că treaba nu merge, preferând să pună stop mai devreme, decât mai târziu. Așa a făcut și cu relația trecută, când s-a despărțit de gimnatului Roland Modoran, cu care a rămas însă bună prietenă, după cum mărturisea chiar ea.

A rămas în relații bune cu Roland Modoran

„Ne-am despărțit în iarnă, acum suntem foarte buni amici, ne comportăm ca doi oameni normali. A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem. Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape.

Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim. Nu mergea totul chiar atât de ok și am zis decât să mai treacă o perioadă de timp și să nu ne înțelegem și să nu fie ok între noi, mai bine acum decât mai încolo”, a declarat Larisa Iordache., povestea Larisa Iordache în urmă cu câteva luni.

De data aceasta, se pare că situația stă altfel cu Victor Simion, care nu mai figurează printre prietenii fostei gimnaste nici măcar pe rețelele de socializare.