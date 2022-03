Despărţire şoc în showbiz. Urmau să devină părinţi peste două luni

Despărțire neașteptată în showbiz! Două vedete internaționale au decis să o ia pe drumuri separate într-un moment incredibil de sensibil. Cei doi urmează să devină părinți peste doar două luni. Despre cine este vorba și cine sunt personajele care au pus pe jar presa mondenă din lume? Fanii fostului cuplu au rămas fără cuvinte când au auzit vestea cea tristă. Ce i-ar fi adus în acest prag?

Două vedete internaționale au hotărât recent să meargă pe drumuri separate. Mai exact, este vorba despre Sam Hunt și Hannah Lee Fowler. Cei doi au fost căsătoriți preț de 5 ani, iar ea urmează să nască peste doar două luni.

Aceștia au format unul din cele mai frumoase cupluri din showbiz, dar se pare că existau probleme serioase despre care nimeni nu știa.

Șatena a cerut divorțul de cântărețul de muzică country pe data de 18 februarie, acuzând „comportament conjugal inadecvat” și „adulter” din partea lui Hunt. Femeia era deja însărcinată cu primul lor copil la momentul despărțirii, iar solistul plecase de acasă.

Cuplul nu anunțase public faptul că așteaptă un copil, dar documentele arată că Fowler este însărcinată și că va naște primul copil al cuplului peste doar două luni.

Hannah cere pensia alimentară, întreținerea copilului și custodia primară a bebelușului, dar și ca fiecărei părți să ,,i se acorde proprietăți separate.” Hunt făcea în 2021 mărturii despre o familie cu partenera sa.

„Sper că da. Am vorbit despre asta de ceva vreme, dar am început să ne gândim serios în ultimele câteva luni, așa că asta este pe ordinea de zi chiar acum”, a spus el. „Și sper că vom avea vești bune cât mai repede”, spunea interpretul piesei „Take your time”.