Cine este femeia cu care Bill Gates a ieșit în oraș după divorț. E brunetă și are o fiică de 21 de ani cu un regizor

Unul din cele mai răsunătoare divorțuri avea să vină pe neașteptate, după 27 de ani de căsnicie. Este vorba de divorțul cuplului Bill Gates și Melinda Gates. Anul trecut, în luna mai, cuplul își anunța decizia de a divorța într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Ulterior, s-a aflat și care este înțelegerea finală dintre cei doi, Melinda Gates devenind cea mai bogată fostă soție din lume. După divorț, fosta soție Melinda a susținut într-un interviu că miliardarul ar fi avut mai multe aventuri în timpul căsniciei lor de 27 de ani.

Bill Gates, cofondator și fost director general al Microsoft, și soția sa, Melinda French Gates, au anunțat în mai 2021, pe Twitter, că se vor despărți după 27 de ani. Cei doi vor continua să lucreze împreună la eforturile filantropice, care au vizat educația, egalitatea de gen și îngrijirea sănătății.

„După multă gândire și multă muncă asupra relației noastre, am luat decizia de a pune capăt căsătoriei noastre. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care lucrează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă.

Continuăm să împărtășim credința în această misiune și vom continua să lucrăm împreună la fundație, dar nu mai credem că putem să creștem împreună ca și cuplu în această nouă etapă a vieții noastre. Cerem spațiu și intimitate pentru familia noastră în timp ce începem să navigăm în această nouă viață.”, au scris Bill și Melinda Gates într-o declarație pe care Bill Gates a postat-o pe Twitter.