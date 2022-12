Designerul lui Carmen Iohannis, despre ce ar trebui să poarte româncele în noaptea de Revelion. Eli Lăslean: „Negru e clasic” EXCLUSIV VIDEO

Eli Lăslean se numără printre designerii la care prima doamnă a țării, Carmen Iohannis, apelează pentru a-i crea ținute pentru evenimente speciale. La rândul ei, creatoarea de modă a bifat o premieră, ieșind din clasicul negru, în prag de sărbători. Eli Lăslean încurajează doamnele și domnișoarele să experimenteze din punct de vedere vestimentar pentru a descoperi outfit-urile care li se potrivesc. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, designerul ne-a făcut și câteva recomandări pentru noaptea dintre ani.

Eli Lăslean a celebrat în toamnă 30 de ani de carieră, de când activează în modă și creează ținute personalizate pentru clientele ei, printre care se numără și vedete. Recent, la un eveniment monden, designerul a surprins printr-un outfit diferit față de ținutele pe care le etalează de obicei.

De obicei, o rochie îți dă o stare de spirit, iar acum sunt la faza de pasiune și cum recent am aniversat 30 de ani de fericire aduși clientelor mele, am senzația că această fericire începe să se întoarcă la mine și sunt foarte fericită că sunt aici, că pot să fac aceste rochii frumoase”, ne-a spus ea.

,,Port doar creațiile personale, nu aș putea să îmbrac altceva, pentru că am atât de multe idei, încât mi se pare așa de normal și de firesc să le dau viață. Rochia asta s-a născut astăzi.

Creatoarea de modă a prins curaj și a abordat o rochie mai îndrăzneață, ieșind din zona de confort.

,,Eu personal nu cred că am purtat niciodată o rochie roșie din paiete, de data aceasta am vrut să sparg tiparele. De obicei mă îmbrac în negru, mă îmbrac destul de auster, las întotdeauna femeile frumoase pe care le îmbrac să strălucească și fetele pe podium”, a declarat, pentru Playtech Știri, Eli Lăslean.

Dându-se drept exemplu, vedeta sfătuiește doamnele și domnișoarele să aibă curajul să experimenteze și altfel de ținute, de la culori și croieli și să renunțe la tiparele cu care s-au obișnuit.

Dressing-ul meu încă nu este organizat, am vreo patru ștendere pline, pentru că mă îndrăgostesc de rochii, mă îndrăgostesc de ținutele pe care le creez, unele mi se par atât de ingenioase, de feminine și în general adaptez ținuta la conformația corpului, la culoarea ochilor, culoarea tenului și întotdeauna proba este oglinda.

,,Mă bucur când am văzut că pot să arăt bine și în altceva decât eram obișnuită. Asta este o recomandare pe care aș face-o tuturor femeilor. De obicei, femeile spun: știi, rochia aceasta este stilul meu! Sau nu e stilul meu! Nu poți să știi, trebuie să experimentezi, trebuie să te joci, trebuie să dai voie bucuriei.

Și cum mai sunt doar câteva zile până la finalul acestui an, am întrebat-o pe Eli Lăslean ce se poartă de revelion, de ce reguli să ținem cont.

e exemplu, m-am gândit că în roșu, acum în preajma sărbătorilor , am o stare de bucurie, de fericire, mă îmbrac într-o culoare vivace. Poate, dacă vreau să fiu în alt registru, merg pe negru. De obicei, cu negru nu greșești. Un pic de glitter merge.

Pasionată de modă, Eli Lăslean recunoaște că treptat – treptat, pe măsură ce afacerea s-a extins și comenzile au început să curgă, ea și-a dedicat tot mai mult timp creațiilor vestimentare. Așa se face că în casa creatoarei de modă nu se mai gătește la foc automat, ci totul se ia de-a gata.

,,De obicei, de sărbători servesc clinetele. Am tăiat de pe listă foarte multe vacanțe, toate tradițiile care poate ar trebui să fie în casă, pe vremuri îmi plăcea să gătesc, să fac sarmale, să fac prăjituri, în ultima perioadă nu am mai exersat așa ceva, pentru că nu mai e timp. De obicei am persoane cu care sunt pe aceeași lungime de undă și le cumpăr bineînțeles de la niște surse excepționale”, a conchis ea.