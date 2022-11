Desertul pe care Chef Scărlătescu nu îl gătește niciodată. Motivul este total surprinzător

Fără îndoială, Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai renumiți și talentați chefi bucătari din România, fiind, de asemenea, unul dintre cei trei distinși jurați ai emisiunii Chefi la Cuțite. Deși poate găti orice, există un preparat dulce pe care vedeta nu-l tolerează deloc.

Deși clătitele reprezintă unul dintre cele mai populare deserturi ale oamenilor, fie ei mici sau mari, nu toată lumea pare să le prefere.

Chef Cătălin Scărlătescu detestă clătitele, însă juratul de la Chefi la Cuțite susține că are un motiv întemeiat pentru această preferință bizară.

Trauma vedetei se leagă, desigur, de o fostă iubită. Cătălin Scărlătescu a povestit, în cadrul unei ediții a emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1, că a fost nevoit să prepare 10.000 de clătite într-o zi și jumătate, în tinerețe, pentru a nu fi dat afară de la locul de muncă, unde se îndrăgostise de fiica patronului.

„Lucram undeva într-o locație pe malul mării și era un chef bucătar care avea o fată foarte frumoasă. Și am făcut eu pe dracu-n patru așa și am intrat pe sub pielea ei.

La un moment dat a venit tatăl ei și a zis: Te dau afară! Și i-am zis: Te rog eu frumos, nu mă da afară. Că eram și eu copil amărât.

Mi-a spus că dacă vreau să rămân la muncă trebuie să fac 10.000 de clătite. M-am ars pe mâini. Am făcut 10.000 de clătite.

Mi-a luat o zi și jumătate. La 14 tigăi am muncit. Erau niște munți de clătite. Traumă a fost pentru mine. Aia a fost trauma maximă a vieții mele.

De atunci eu n-am mai făcut clătite. Nu că mi-ar fi plăcut înainte să le mănânc”, a povestit chef Cătălin Scărlătescu, într-una dintre edițiile emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.