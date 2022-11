Ce salariu avea Chef Cătălin Scărlătescu la începutul carierei. Suma era una fabuloasă pentru 1994

Cătălin Scărlătescu este unul din cei mai iubiți chefi de la noi. Juratul de la ,,Chefi la cuțite” a oferit acum mai multe detalii despre meseria pe care o iubește și despre primul salariu câștigat din pasiunea sa. Acesta este prezent în cele mai mari bucătării de la noi încă din anul 1994. „Niciodată nu am coborât sub suma aia”, a subliniat el. Câți bani reușea să câștige la început? Mulți ar vrea să încaseze un astfel de salariu acum.

Celebrul jurat de la emisiunea ,,Chefi la cuțite” a vorbit deschis despre venitul pe care îl obținea în primii ani în bucătărie. Acesta este prezent în cele mai mari restaurante de la noi încă din anul 1994, dar abia în cadrul proiectului ,,Masterchef” a început să se afirme și pe micile ecrane.

Bărbatul a fost transparent și a oferit mai multe detalii fanilor despre pasiunea care l-a făcut să și câștige sume frumușele de-a lungul anilor. Cătălin Scărlătescu este acum unul din cei mai apreciați bucătari din România, iar de mai bine de un deceniu jurizează preparate care mai de care mai spectaculoase în cadrul emisiunilor culinare.

Meseria pe care o are l-a purtat pe toate continentele lumii, mărturisind că a avut încă de tânăr ,,lipici” la bani. Cel din urmă chiar a povestit ce salariu avea pe lună în anii de după Revoluție. Mai exact, el pleca acasă cu nu mai puțin de 1.400 de dolari.

„Da, da!”, a subliniat juratul de la Chefi la cuțite. „Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani”, a continuat acesta.

Solistul a fost uluit de dezvăluirea făcută și a mărturisit că: „În 1993, ai mei și-au făcut un credit pentru un televizor color. 1400 de dolari?! În lei cât era? Luai o Dacie”. Replica bucătarului nu a întârziat să apară: „Aveam vreo trei mașini atunci”.

Talentul și munca l-au ajutat să se remarce foarte ușor, deși a pornit de jos. Scărlătescu a povestit în urmă cu ceva timp cum a fost prima întâlnire cu bucătăria.

,,Am lucrat prima oară la un hotel din Eforie Sud. Un an de zile am fost și eu șef… șeful cartofilor. Cred că am curățat tone. Am plecat în 1990 în Italia. M-am angajat la Bologna, într-un restaurant, nu ştiam limba, mă trimitea patronul în beci după cartofi, iar eu îi aduceam ceapă”, a mărturisit în urmă cu ceva timp Scărlătescu.