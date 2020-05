Descoperirea bizară făcută în adâncul oceanului. Cercetătorii au fost uluiți

Cercetătorii au făcut o descoperire pe cât de bizară, după un cutremur imens. Ce au găsit specialișii în adâncul pământului și ce spun despre evoluția seismului care va aduce schimbări enorme?

Descoperire bizară în adâncuri. Cercetătorii sunt uluiți

Cercetătorii au descoperit recent că placa tectonică uriașă de sub Oceanul Indican trece printr-o rupere, iar în scurt timp urmează ca aceasta să se împartă în două, arată studiul specialiștilor. Placa are o creștere de aproximativ 1,7 milimetri pe an, astfel că abia peste 1 milion de ani cele două bucăți ramificate vor fi la distanță de 17 kilometri una de cealaltă. „Nu este o structură care se mișcă rapid, dar este totuși semnificativă în comparație cu alte granițe ale planetei”, a declarat co-cercetătorul de studiu Aurélie Coudurier-Curveur, un coleg principal de cercetare în domeniul geoștiințelor marine la Institutul de Fizică a Pământului din Paris.

În luna aprilie a lui 2012, un cutremur de 8,6 grade pe scara Richter a lovit Oceanul Indian, aproape de Indonezia. Seismul a avut o replică de 8,2 magnitudine, iar ambele nu s-au întâmplat de-a lungul zonei de subducție, loc unde o placă tectonică aluneca sub alta. În schimb, ambele au originea în mijlocul plăcii.

„Nu este o singură placă uniformă”

„Este ca un puzzle”, a spus Coudurier-Curveur pentru Live Science. „Nu este o singură placă uniformă. Există trei plăci care sunt, mai mult sau mai puțin, legate între ele și se mișcă în aceeași direcție împreună”, a spus sursa citată. O echipă de speciliști au căutat fracturile făcute de cutremur, ulterior dezvăluind topografia zonei. Echipa a găsit 62 de bazine de extragere de-a lungul zonei specificate, care a cuprins aproape 217 mile. Unele bazine sunt uriașe și au până la 1,8 mile (3 km) lățime și 5 mile (8 km) lungime.

„S-ar putea să însemne că această eroare de alunecare a grevei este mai localizată la limita sa sudică”, cel puțin deocamdată, a spus Coudurier-Curveur. Termenul „localizat” înseamnă că are loc o defecțiune principală, versus „distribuit”, adică atunci când agitarea se întâmplă la mai multe defecte minore, a spus ea, conform livescience.com.