Detaliul pe care puțini l-au observat! Ce a descoperit Mircea Badea, în imaginile cu scandalul de la Kaufland

Scandalul de la hipermaketul din cartierul Rahova, desfășurat în urmă cu două zile,așa cum scriam într-un articol anterior, a devenit subiect de media, discutat din toate punctele de vedere, de la fake-ul personajelor și până la reacțiile autorităților.

Au fost multe lucruri ciudate în acest eveniment care, defapt, nici nu ar fi trebuit să se întâmple, dar cert este că au apărut tot felul de comentarii pe marginea acestui subiect. Printre cei care au decis să discute despre ce s-a întâmplat a fost și Mircea Badea în emisiunea sa de la Antena 3, ”În gura presei”.

Analizând evenimentele Mircea a declarat că este irelevant faptul că tot scandalul a fost plănuit, ci faptul cp autoritățile au decis să acționeze contrar regulilor impuse, și anume fără a avea acele măsuri de protcție, mănuși și fără măști de protecție. Un alt element care a scăpat celorlalți cmentatori pe marginea subiectului a fost și faptul că angajații hipermarketului care luau temperatura clienților, aveau masca ținută fie sub nas, fie sub gură.

”În toate secvențele, angajații magazinului au masca sub nas și iau temperatura celor care intră acolo. De ce se ia temperatura? Explicația este următoarea: este pandemie, trebuie să ne ferim de virus, ca atare persoanele care manifestă simptome nu au voie în incintă ca să nu infecteze alți oameni.

(…) Păi și atunci, tu, care ai misiunea să protejezi pe toată lumea, inclusiv pe tine, luând temperatura, ai masca sub nas?! Și tu îmi spui mie că ești acolo să protejezi lumea de carcalacul pandemiei când tu ai masca sub nas? Tu ai masca sub nas și te păzești de mine? Păi poate ar trebui să ma păzesc și eu de tine. Tu îți dai seama câți oameni au luat în piept ăștia doi? Sute! Fără niciun fel de protecție”, a zis Mircea Badea.