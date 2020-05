De ce a leșinat, de fapt, Marcel Ciolacu. Ce au descoperit medicii în corpul lui

Marcel Ciolacu, președintele interimar al Partidului Social Democrat, suferă de deviație de sept, ăsta fiind motivul pentru care acesta nu ar fi purtat mască de protecție, luni, în Parlament.

De ce a leșinat, de fapt, Marcel Ciolacu. Ce au descoperit medicii

Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), a dezvăluit de curând că în urma leşinului de la conferinţa de presă, doctorii l-au depistat că are o deviaţie de sept.

Liderul interimar al PSD a făcut publică această informație în contextul în care premierul Ludovic Orban a declarat că Victor Ponta şi Ciolacu ar putea fi amendaţi din cauză că luni n-au purtat masca de protecţie în Parlament. Parlamentul este un spațiu public închis, prin urmare toți parlamentarii și persoanele care ajung acolo ar trebui să poarte mască.

Ludovic Orban vrea ca Marcel Ciolacu și Victor Ponta să fie amendați

„Sub o formă de glumă, am vrut să transmit faptul că am o suferință la nas! Am o deviație de sept, depistată cu adevărat în urma unui control medical efectuat cu ocazia leșinului”, a precizat Marcel Ciolacu.

Ludovic Orban a declarat că este un comportament incorect din partea unor oameni ce se pretind lideri. „Ba da, pot fi amendați. Oricum, un comportament total incorect din partea unora care se pretind lideri.

Aici forța exemplului e cea mai importantă. În spații închise există obligativitatea purtării măștii. În discursul la microfon nu au purtat masca și a fost o decizie a lor.

De fapt, ei se consideră deasupra legii și că doar cetățenii obișnuiți trebuie să respecte legea. Este foarte ilustrativ pentru mentalitatea pe care o au în raport cu legea”, a declarat Ludovic Orban luni seară.

Marcel Ciolacu, atac la Ludovic Orban

Înainte de atacul lui Ludovic Orban, Marcel Ciolacu lansase un mesaj ameninţător pe Facebook. „Premierul Orban trebuia astăzi să își dea demisia. Pentru toate prostiile pe care le-a făcut. Dar nu a avut demnitate. Tot acest Parlament îl va da jos! Prin moțiune de cenzură!”, scria Marcel Ciolacu.

Acum o săptămână, Marcel Ciolacu ajungea pentru a doua oară la spital după ce leşinase la o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD cu numai trei zile înainte.