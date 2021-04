Descoperire istorică pe planeta Uranus, cu sursă necunoscută. NASA a făcut anunțul chiar azi

Asutronauții au detectat raze X pe planeta Uranus pentru prima dată, folosind Observatorul de raze X Chandra al NASA. Rezultatul poate ajuta oamenii de știință să afle mai multe despre această enigmatică planetă din sistemul nostru solar.

Astronomii de la Observatorul de raze X Chandra al NASA au detectat pentru prima dată raze X pe planeta Uranus. Cercetătorii au folosit vechi observații ale gigantului, efectuate în 2002 și 2017, pentru a detecta radiațiile ca parte a unui nou studiu publicat marți în ”Journal of Geophysical Research”. Într-o examinare clară, au văzut raze X de la prima observație și o posibilă apariție a razelor X din urmă cu 15 ani. Oamenii de știință cred că soarele ar putea fi forța care să determine palneta Uranus să emită raze X.

Specialiștii au observat anterior că atât Jupiter, cât și Saturn împrăștie lumina cu raze X din soare. Cu toate acestea, în vreme ce autorii studiului sunt de părere că razele X detectate ar proveni și din ”împrăștierea” luminii, este posibilă și o altă sursă de raze. La fel ca Saturn, spun ei, inelele lui Uranus ar putea produce raze X în sine sau chiar aurora planetei – un fenomen creat atunci când particulele de mare energie interacționează cu atmosfera.

Deși pe Jupiter pot veni raze X din două surse, cum se poate întâmpla și în privința Uranus, o versiunea a NASA arată că cercetătorii rămân nesiguri cu privire la cauzele aurorelor de pe Uranus. Agenția a scris că orientările neobișnuite ale axei sale de rotație și ale câmpului magnetic pot face ca aurorele planetei să fie „neobișnuit de complexe și variabile”, conform nypost.com.

🛰️Astronomers have detected X-rays from #Uranus for the first time! The seventh planet from the Sun is located about 1.8 billion miles (2.9 billion kilometers) from Earth. What could cause Uranus to emit X-rays? Explore the science at: https://t.co/WcCB8bceVT pic.twitter.com/N7goCV7ael

— Chandra Observatory (@chandraxray) March 31, 2021