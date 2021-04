Horoscop. Zodiile intuitive cu al șaselea simț dezvoltat. Pe ei nu îi păcălește nimeni

Intuiția este fie busola care îți va spune ce să faci, fie puterea cu care îți modelezi destinul. Se spune că femeile au o intuiție un pic mai dezvoltată și mai puternică decât bărbații. În schimb, ambele sexe au același potențial și aceeași capacitate de folosire a sa. Diferența este că femeile o ascultă mai mult față de bărbați, drept pentru care se spune acest lucru. Transpus în astrologie, situația nu e cu mult diferită, doar că încadrează persoanele cu al șaselea simț sub cupola unor semne zodiacale.

Horoscop: Zodiile intuitive

Toți suntem intuitivi într-o oarecare măsură, dar unii, cei mai sensibili, simt când sunt păcăliți, lucru care ar putea avea de-a face cu semnele zodiacale sub care s-au născut. Cei cinci nativi prezentați mai jos împărtășesc o intuiție foarte bună, care nu permite celor din jur să le disturbe traiectoria.

Rac

Racii se simt confortabili în propria locuință, alături de cei dragi. Ei sesizează cea mai mică modificare de comportament la cei din jur. Indiferent de schimbare, fiind intuitiv, el o va percepe fără ca tu să fi rostit vreun cuvânt despre ceea ce ți se întâmplă. Te citește imediat. Partea bună este că Racul e unul dintre zodiile căruia îi poți povesti detalii despre necazurile tale, fiindcă are dispoziția necesară de a te asculta și alina.

Pești

Celebri pentru puterea lor de empatie, Peștii percep și ei rapid schimbările de energie ale oamenilor care le trec prin viață. Fie ce greșeală minoră sau intenție, nativul în zodia Pești simte când ceva nu este în regulă, înainte ca tu să realizezi asta. Acest semn de apă este condus de Neptun, numită planeta fanteziei, astfel că nu mai e o surpriză dacă visează la ceva cu mult înainte ca acest lucru să se întâmple.

Scorpion

Chiar dacă sunt cunoscuți ca fiind secretoși și misterioși, în unele cazuri introvertiți, cei născuți în zodia Scorpion sunt, în mod ironic, pricepuți în perceperea celor mai ascunse secrete ale celorlalți. Intuiția lor nu le joacă feste și se referă mai mult la vibrații, astfel că de multe ori pot simți o problemă înainte ca aceasta să apară. De asemenea, nu te strădui să minți un Scorpion, deoarece te va simți imediat. Fiind condus de planeta Pluto, are o sensibilitate nocturnă, adică poate vedea ceea ce alții nu pot.

Vărsător

Intuiția sa este la fel de puternică precum a celor născuți sub semne de apă. Condus de Uranus, semnul Vărsător are o perspectivă de anvergură. În plus, având o experiență să vadă trecutul, este un adevărat vizionar al zodiacului. În pofida faptului că este un semn de aer, el își ia locul alături de ceilalți ca fiind un adevărat intuitiv.

Fecioară

Nativii acestei zodii sunt vigilenți și sceptici, lucru care îi ajută să fie intuitivi. Observă fiecare detaliu de la cei din jur și tind să analizeze totul. Întrucât toate lucrurile au un mister al lor, ei se simt obligaţi să afle ce se ascunde dincolo de fapte și vorbe, să pună cap la cap și să intuiască următoarea acțiunea.