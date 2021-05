Descoperire istorică în Marea Roșie. Cercetătorii din Israel sunt uluiți: ce ”superputere” are această vietate

Lumea încojurătoare este încă un mister pentru cercetători. De mii de ani atât la suprafață, cât și pe fundul mărilor și oceanelor, încă există viețuitoare nedescoperite. Printre ultimele descoperiri făcute de cercetători se numără o viețuitoare excepțională care ar putea ajuta medicina. Descoperirea a fost făcută de cercetătorii israelieni, în Marea Roșie.

Cercetătorii de la Universitatea din Tel Aviv au descoperit o specie de ascidiană. Este vorba de un animal marin care se găsește în mod obișnuit în Golful Eilat. Studiul a fost condus de Prof. Noa Shenkar, Prof. Dorothee Huchon-Pupko și Tal Gordon de la Școala de Zoologie a Universității Tel Aviv de la Facultatea de Științe ale Vieții George S. Wise și Muzeul de Istorie Naturală Steinhardt. Descoperirile acestei viețuitoarea surprinzătoare au fost publicate în revista Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Conform cercetătorilor ste o descoperire uimitoare, deoarece acesta este un animal care aparține regnului Chordata. Acestea erau animale cu o coardă dorsală,. Aceeașic ercetători spun că viețuitoarea descoperită ar avea o legătură directă cu oamenii, conform prof. Noa Shenkar.

Există sute de specii de ascidieni și se găsesc în toate oceanele și mările lumii. Oricine și-a deschis vreodată ochii sub apă a văzut ascidii fără să știe. Nu pot fi văzute pentru că se camuflează adesea ca bulgări pe stânci. Prin urmare, sunt greu de observat. Animalul care face obiectul acestui nou studiu este un ascidian din specia Polycarpa mytiligera.

Specia, conform cercetătorilor, este foarte frecvent găsită în recifele de corali din Golful Eilat din Marea Roșie. Conform studiilor făcute de israelieni, viețuitoarea descoperitîă în marea Roșie are capacitatea de autoregenerare a organelor chiar dacă este disecat în trei fragmente. Ascidianul este un organism simplu, cu două deschideri în corpul său, o intrare și o ieșire.

Ascidienii sunt renumiți pentru abilitatea lor regenerativă. Până acum aceste abilități au fost identificate în principal în reproducerea asexuată. Niciodată nu a fost detectată o capacitate regenerativă atât de mare care se reproduce doar prin reproducere sexuală.

Specia descoperită în Marea Roșie, din familia Polycarpa mytiligera, este un organism cu un stil de viață solitar. Cercetătorii au descoperit că nu are capacitatea de reproducere asexuată, similar cu oamenii. În studiile anterioare cercetătorii au arătat că această specie este capabilă să-și regenereze sistemul digestiv și punctele sale de intrare și ieșire în câteva zile.

”Am vrut să vedem dacă este capabil să reînnoiască toate sistemele sale corporale. Am luat câțiva ascidieni individuali din Eilat și i-am disecat în două părți. Într-un experiment ulterior, am disecat câteva zeci de ascidieni în trei fragmente. Am lăsat o parte a corpului fără un centru nervos, inimă și o parte a sistemului digestiv.

Și contrar așteptărilor noastre, fiecare parte a supraviețuit disecției. Toate organele au fost regenerate în fiecare dintre cele trei secțiuni. În loc de un ascidian, acum erau trei. Acest lucru este foarte uimitor. Niciodată nu a fost descoperită o asemenea capacitate regenerativă în rândul unei specii solitare care se reproduce sexual, oriunde în lume.”, spune prof. Noa Shenkar, conform publicației Phys.org.