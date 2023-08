Dependența rușinoasă cu care s-a luptat Cosmin Natanticu, juratul de la iUmor. Eliza, soția lui, dezvăluiri în premieră: ”N-ai cum să oprești pe cineva” EXCLUSIV

Comediantul Cosmin Natanticu, noul jurat de la iUmor (Antena 1), a recunoscut că a fost dependent de jocurile de noroc. Eliza Natanticu, soția lui, ne-a făcut confesiuni, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre lupta lui Cosmin cu păcătosul viciu care i-a golit buzunarele.

Actorul Cosmin Natanticu a recunoscut, în podcastul lui Mihai Morar, că o vreme a jucat la păcănele:

Apoi, un alt prieten m-a dus… și mi-a zis: „Hai, Cosmine, nu băgăm aici?” și a băgat și eu stăteam lângă el. Îmi zicea: „Bagă și tu!”, că simțea că îi stau în ceafă. (…) Mi-a băgat și mie și am dat eu acolo și am câștigat vreo 300 lei din 10 lei. A doua oară iar și a treia oară… M-a prins ca orice alt lucru…

”Așa de bucuros sunt că am scăpat de asta. Nu băgam la pariuri, ci la păcănele. Știi cum e cu norocul începătorului. Ne-a dus Varză la Casino Live, adică nu la aparate și am câștigat. Norocul începătorului. Înainte ziceam: „Ce-i prostia aia? Stai și dai ca prostul în butoanele alea”

Marele comediant nu a mai putut ascunde că joacă la păcănele, și, într-o zi, i s-a confesat soției:

Problema era că eu veneam nervos acasă și Lizi zicea: „Bă, ăsta are pe cineva! Ce are?”, că eu eram pachet de nervi și nu puteam să îi zic de ce. La un moment dat, într-un moment de sinceritate, i-am zis ce se întâmplă. Din momentul în care i-am zis, s-a rupt vraja”, a mai menționat Cosmin, în același interviu online.

Contactată de reporterii Playtech Știri, soția lui, Eliza Natanticu, ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre acea perioadă delicată:

”Eu nu am luat lucrurile în dramă. În plus, el a avut inteligența necesară să priceapă că acest viciu face rău relației, așa că s-a oprit singur. E greu, căci nu scapi așa de ușor, dacă nu vrei. Am avut, da, și eu, aportul meu, însă el este cel care a luat decizia.

În primul stadiu, de fapt, nici nu știam, îi era rușine să-mi spună. Se vede că este un om bun, nu a putut să mă mintă prea mult timp. N-ai cum să oprești pe cineva, oricât m-aș fi pus eu în cap, e meritul lui.

Nu l-aș fi părăsit, pentru că îl iubesc, suntem suflete menite să fim împreună, important e să fii alături de persoana iubită și la greu. Nu mai avem orgolii mari, am învățat să lăsăm unul de la celălalt, mai există doar mici discuții. Nimeni nu e însă perfect”.