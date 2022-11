De ce se teme cel mai mult Cosmin Natanticu la „Te cunosc de undeva!”. Ce face înainte de a intra pe scenă: „Nu e de glumă” EXCLUSIV

Actorul Cosmin Natanticu a făcut, recent, o dată în plus, dovada că are talentul necesar pentru a juca roluri în travesti. El a reușit în ultima perioadă să însuflețească personaje precum Amanda Lear și Raffaella Carra, ambele pe scena emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1: „Nu e deloc simplu să faci asta, dar nu am cu ce să mă laud. Face parte din meseria mea, pe care o îndrăgesc, așa că joc ceea ce mi se cere”, ne-a povestit el, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

„Tot ce contează e prestaţia ta finală, în faţa publicului!”

El mai spune că micile secrete ale meseriei pe care o îndrăgeşte atât de mult l-au făcut să treacă peste orice provocare:

„Nu e uşor să faci una sau alta. Spre exemplu, la travestiuri, să mergi pe tocuri. Pentru domnişoare şi doamne, care fac asta poate în mod constant, e o altă poveste. Dar nu şi la mine! Însă le privesc pe toate cu aceeaşi seriozitate”, adaugă Cosmin Natanticu pentru Playtech.ro.

El ne dezvăluie şi alte aspecte ale profesiei. În care deseori nici măcar timpul nu e principalul aliat în profesia aleasă pentru o viaţă întreagă:

„Deseori, nu ai timpul necesar repetiţiilor. Poate tu ai dori să repeţi mult mai mult decât timpul îţi poate permite! Însă efectiv nu se poate. Asta mi s-a întâmplat de multe ori. Inclusiv acum, recent, când a trebuit să o joc pe Raffaella Carra. Nu am avut la dispoziţie nici măcar o săptămână pentru repetiţii. Însă tot ce contează e prestaţia ta finală, în faţa publicului, cea care trebuie să fie impecabilă!”, susţine acelaşi Natanticu.

El și soția lui sunt un cuplu de succes la „Te cunosc de undeva!”

Nu a ezitat să ne dezvăluie şi marele său secret, care l-a ajutat de fiecare dată atunci când a adus pe scenă roluri în travesti:

„Unul dintre micile secrete, la care am apelat mereu, este acela de a evita să aluneci pe scenă. Repet, cu tocurile nu e de glumit. Fiindcă altfel rişti să stârneşti, fără voia ta, un umor de neoprit. Şi, atunci, alte colege m-au învăţat ceva la care nu uit niciodată să apelez, pentru bunul mers al treburilor. E vorba despre faptul de a şterge cu o cârpă udă talpa încălţămintei înainte de a intra pe scenă. Şi vă garantez că funcţionează”.

Cosmin Natanticu susține că succesul celui mai recent număr personal de travesti a venit şi din colaborarea cu soţia lui, Eliza, a cărei voce a contat foarte mult în ansamblul prezenţei lor scenice:

„Jos pălăria cu vocea Elizei, fiindcă a contat foarte mult. Una peste alta, am reuşit să fim, o dată în plus, un cuplu sudat, care se bucură de succes la public!”, sună sentinţa aceluiaşi Cosmin Natanticu.

Cosmin Natanticu vrea să revină cu un program de stand-up-comedy

În ultimele zile ale anului, Eliza şi Cosmin Natanticu vor merge la Londra, pentru a-i încânta pe românii de acolo, cel mai probabil chiar în acelaşi duet pe care au reuşit deja să-l sudeze la Antena 1.

Dar, de la anul, Natanticu se gândeşte foarte serios să revină în lumea în care a cunoscut un succes important, în stand-up-comedy: