Denise Rifai revine la TV. Cu ce post a semnat. E mare surpriză

Mutarea anului în televiziune! La doar câteva luni după ce a părăsit Realitatea Plus, Denise Rifai revine pe micile ecrane, întregind echipa unui post TV de top. Se anunță cel mai spectaculos proiect media!

Jurnalista a anunțat că se va implica în „cel mai spectaculos proiect media al anului“, ce va avea un format cu totul special pentru milioanele de urmăritori ai postului.

„Decizia de a mă alătura echipei Kanal D a venit imediat ce am descoperit formatul emisiunii pe care o voi realiza. Am spus «Da!» cu tot sufletul și asta pentru că eu cred foarte mult în proiectul în care voi fi implicată. Va fi un produs unic pe piața media din România. În momentul acesta nu vă pot oferi mai multe detalii despre emisiune, dar pot să vă spun că eu voi rămâne aceeași Denise Rifai“, a declarat aceasta.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Denise Rifai a promis telespectatorilor că, începând din toamnă, aceștia se vor putea bucura de o experiență memorabilă alături de ea.

Jurnalista are o vastă experiență în media, fiind, de-a lungul timpului, prezentator de radio, reporter, prezentator, moderator și, mai apoi, realizator de emisiune de știri și talk-show. Totodată, Rifai s-a bucurat de succes și de apreciere din partea publicului.

Aceasta și-a dat demisia de la Realitatea Plus la finele lunii mai, după o colaborare de aproape un deceniu. Motivul l-a reprezentat schimbările editoriale care nu au fost tocmai pe placul ei.

„Câteodată, editorial vorbind, se mai plimbă lucrurile. Am zis că trebuie să mă opresc puțin ca să pot fi din nou eu. Am luat puțină pauză. Norocul meu a fost că s-a întâmplat acum cu coronavirusul. E doar o pauză. Nu pot să am atâta treabă încât să nu mă întorc în televiziune“, a spus, atunci, jurnalista.