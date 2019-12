Dana Budeanu, de nerecunoscut. Incredibil cum arăta cu ani în urmă celebra stilistă

Dana Budeanu, creatoarea de modă care a susținut rubrica de fashion în cadrul emisiunii de zi ”Vorbește Lumea” de la PRO TV până nu de mult, de nerecunoscut. Cum arăta cu ani în urmă stilista?

Dana Budeanu, de nerecunoscut. Incredibil cum arăta cu ani în urmă stilista?

PRO TV a anunțat, la finalul lunii octombrie, că a încetat colaborarea cu creatoarea de modă Dana Budeanu, cea de la care primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a distribuit postarea care a luat în derizoriu inițiativa ”Dăruiește Viață”, ce clădește un spital în București pentru copiii bolnavi de cancer din donații. Stilista a acuzat că cele două fondatoare, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, sunt interfața lui Vlad Voiculescu, idee cu care Firea a rezonat. PRO TV a luat decizia de a pune punct rubricii Danei sub motiv că trustul nu se asociază cu principiile stilistei.

În urmă cu ceva timp, Dana Budeanu semna rubrica de ”Bine/Prost îmbrăcate” a unei celebre reviste de paparazzi. Fiind promovată drept stilist de una dintre cele mai vândute reviste la acea vreme, fără să se știe pe atunci, era soția fondatorului CanCan și a revistei Ciao. După câțiva ani, Dana Budeanu a semnat și coperta unei cărți, numită ”Manual de stil”, care, potrivit ele.ro, este copiată după cartea scrisă de una dintre cele mai cunoscute stiliste din Anglia, Nina Garcia, fost Fashion Director la Elle și Marie Claire, dar și jurat în emisiunea Project Runway.

Cât despre cum arăta în acei ani, fără doar și poate, creatoarea de modă e clar că a pus mâna pe elixirul tinereții, mult dorit de femei. Trupul îi era la fel de bine sculptat precum în prezent, singura diferență făcând-o bretonul, care lipsea la acea vreme, dar și sprâncenele, ce erau mai subțiri, în ton cu trendul anilor.

”Cam aceasta este istoria”

„Eu nu am fost niciodata sotia patronului Ciao si Cancan. Eu m-am casatorit la 22 de ani cu Radu Budeanu, baiatul de 21 de ani. Pe atunci nu exista nimic in afara de o fata de 22 de ani care la acea vreme studia la Londra si de un baiat de 21 de ani, care nu terminase inca facultatea, de asemenea. Brandul Dana Budeanu are legatura intr-adevar cu o rubrica de critica vestimentara aparuta in revista Ciao, initiata de catre mine, pentru prima data in presa din Romania.

Revista Ciao si ziarul Cancan sunt cele mai puternice branduri de presa tabloida, si poate nu numai din Romania, si s-au infiintat incepand cu anul 2004. La acea data aveam deja 25 de ani, facultatea, masterul si doctoratul terminate la Londra si un business aflat la inceput si condus da, de sotul meu. Cam aceasta este istoria despre “nevasta lu’”, in acest caz:)”, este notat pe danabudeanu.com.