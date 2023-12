Denise Rifai a dat un mesaj ciudat de ziua de naștere a Elenei Udrea: ‘Face cât o sută de bărbați’

Elena Udrea a împlinit 50 de ani, pe 26 decembrie 2023. Și-ar fi dorit să fie acasă, împreună cu fiica ei și cu iubitul ei, Adrian Alexandrov, dar autoritățile nu i-au permis acest lucru. Însă de ziua sa de naștere, fosta blondă de la Cotroceni a avut parte de o surpriză. Ea a fost vizitată de partenerul ei și de fiica ei, Eva. În plus, nici apropiații săi nu au uitat-o și i-au urat numai gânduri bune. Printre aceștia se numără și Denise Rifai!

”Ne-am programat saptamana asta in asa fel incat sa ajungem de ziua ei. Ieri, pentru ca a fost Craciunul nu ne-au lasat sa legam cu inca o vizita. I-am cantat ”La multi ani”. A tinut-o pe cea mica in brate si s-au jucat. Nu am avut voia să aducem cadouri. Prezenta noastra a fost cel mai frumos cadou pentru ea.

E singurul moment în care se bucură. Gânditi-va, ea este la regim deschis de un an si jumatate si cu toate acestea nu a primit nici macar 24 de ore de permisie acasa, desi legea spune ca pe an ai dreptul la 30 de zile. Imaginati-va cum ar putea sa isi mentina relatia cu copilului ei având în vedere că în ultimul an nu a venit deloc acasă. Rolul de mama e greu sa il suplinesc. Eu fac ce pot, dar pentru un copil, mama e universul si fara e destul de greu”, a mărturisit Adrian Alexandrov, citat de România TV.