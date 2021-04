Denisa Tănase și-a cumpărat 2 apartamente în Dubai. De unde a avut bani, în plină pandemie

Denisa Tănase de la Bambi a uimit cu alegere sa de a se îndrepta spre afaceri. La început, i se părea complicat și ireal și preconiza că va atinge succesul de acum abia în zece ani. A făcut echipă bună cu partenerul său, Mircea Brânzei, care a și anturat-o în acest domeniu, astfel că astăzi a ajuns să aibă 27 de magazine de parfumuri și alte produse cosmetice atât în țară, cât și în afară. În plus, s-a extins și spre domeniul imobiliar din Dubai, unde are în prezent două apartamente pe care urmează să le închirieze.

Fabuloasă, emoționantă și de succes este povestea de iubire dintre Denisa Tănase și Mircea Brânzei, care au făcut casă bună atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Astfel, în loc să sărăcească, precum majoritatea artiștilor, solista, alături de iubit, a avut spor chiar și în pandemie. Afacerea cu parfumuri le merge ca pe roate, deschizând un magazin până și la Viena, și, mai nou, și-au cumpărat două imobile în Dubai. Pentru moment, acestea sunt în construcție, dar în curând vor fi închiriate pe bani frumoși.

Surorile Bambi, Denisa și Raluca Tănase, s-au plimbat toată pandemia, fie pentru afaceri, fie pentru plăcerea personală de a călători. Au fost în vacanță în Dubai și pe Coasta de Azur și declară că nu au simțit criza sanitară.

„Noi nu am simțit pandemia, am tot plecat în vacanțe. Am fost într-un burn out, noaptea visez că amenajez vitrine. Trebuie să învăț să mă detașez emoțional de business. Trebuie să mai ai și viață după muncă”, a mai spus Denisa în cadrul aceleiași emisiuni.