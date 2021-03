Cu ce probleme se confruntă Denisa de la Bambi. Are succes în afaceri, dar trece prin momente grele

Denisa de la Bambi trece prin momente grele. Cunoscuta cântăreață are un real succes în afaceri, dar în rest are motive întemeiate pentru care să se plângă. Cum îi merge vedetei în această perioadă și clipe neplăcute s-au ivit în viața ei?

Momente grele pentru Denisa de la Bambi

Denisa Tănase a venit cu detalii pentru fanii săi despre succesul neașteptat pe care îl are în afaceri. Diva a vorbit și despre compromisurile necesare nivelului la care a ajuns cu multă muncă.

Jumătatea trupei Bambi a lăsat muzica pe locul doi și se bucură de titulatura de femeie de afaceri, recunoscând că a făcut multe sacrificii pe care multe doamne sau domnișoare nu ar fi în stare să le facă.

Mai mult decât atât, artista se bucură în sfârșit și de o relație stabilă alături de Mircea Brânzei, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste parcă desprinsă din filme, el fiind omul alături de care a și reușit să pună bazele afacerii ce le aduce un profit mai mult decât mulțumitor.

Ce compromisuri face pentru a avea succes?

”Ochii sunt machiați de aseară pentru că am ajuns acasă la 4 dimineață. În general chiar nu fac asta, dar nu am mai avut energie să mă demachez, am fost direct somn. Și de dimineață nu am avut tip să mă machiez iar.

E contrastul ăsta cum se vede de afară și cum e in interior. Sunt convinsă că de foarte multe ori vă gândiți cât de mișto e viața ei, ce mult se plimbă, e toată ziua într-o plimbare într-o poveste, dar în realitate sunt multe momente în care-mi bat joc de mine ca om.

Știu că sună dur, dar asta se întâmplă. Eu ca și corp sau ca și suflet sunt pe locul doi sau trei, depinde cum pică”, a spus Denisa Tănase pe pagina sa de Instagram, în timp ce se afla spre o altă afacere.

În timp ce majoritatea artiștilor se plâng de lipsa evenimentelor și concertelor, cele două surori se pare că au luat decizia bună pentru a se reprofila, astfel că în decursul a unui an s-au bucurat să inaugureze nu mai puțin de 25 de magazine de profil. Denisa a urmat o școală prestigioasă de parfumerie peste hotare – Summer School la ISIPCA – Paris.

Ce se mai aude de nunta vedetei?

„Trebuia să fie anul ăsta o nuntă, dar nu a depins de noi. Dar e ca și cum am fi căsătoriți. M-am îndrăgostit de Denisa, nu exista termenul de afaceri, m-am îndrăgostit de ea pentru că e o persoană simplă, sinceră, cu care mă completez, are potențial.

Denisa este cel mai bun învățăcel. Afacerea pe care o avem împreună este mai bună decât cele pe care le am singur. Ea și noaptea visează muncă”, a spus omul de afaceri, marți, într-o emisiune tv.