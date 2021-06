Denis Drăguș, implicat într-un scandal uriaș. Familia rupe tăcerea: ”Hagi nu s-a băgat”

Denis Drăguș, fost jucător de națională, este în centrul unui scandal uriaș. Considerat un fotbalist de perspectivă, atacantul lui Crotone din Serie B are parte de necazuri pe plan personal, lucru care i-a afectat, se pare, și cariera fotbalistică. De vină pentru forma slabă ar fi chiar iubita acestuia, este de părere familia jucătorului. Denis Dărguș nu i-a primit la botezul fiicei sale pe părinții lui.

De mai bine de doi ani, Denis Drăguș (21 de ani) nu a mai vorbit cu părinții săi. Tatăl jucătorului, fost fotbalist la Dinamo și FC Argeș, a rupt tăcereea și spune că de vină pentru relația extrem de rece pe care o au cu fiul lor este iubita sa, Vanessa Mara. Denis și Vanessa au împreună o fetiță, pe Gloria. La botezul ei, părinții jucătorului de la Crotone nu au fost invitați.

N-am fost de acord pentru cariera lui sportivă pentru că eu am fost sportiv și știu toate aceste lucruri. Am văzut chestiile astea, n-am trecut degeaba prin viață”, a declarat pentru ProSport , Mihai Drăguș, tatăl lui Denis.

Mihai Drăguș (49 de ani) spune că și-a cerut scuze în fața tuturor pentru vorbele nepotrivite cu care ar fi jignit-o pe Vanessa, însă tânăra nu a vrut să i le accepte.

Tatăl lui Drăguș povestește că atât Gică Popescu, cât și Gică Hagi au încercat să îl convingă pe fostul jucător al Viitorului să își schimbe comportamentul, fără vreun rezultat însă. Mai mult decât atât, se pare că atacantul ar fi fost dorit, la un moment, dat de Ajax, însă din cauza comportamentului său refractar, ”lăncierii” s-au retras.

”Hagi mi-a zis să stau liniștit, să am răbdare că se va rezolva. Nu s-a implicat mult, dar Gică Popescu a încercat să mă ajute, să-l învețe numai lucruri bune. Am stat de vorbă cu fiul meu și cu Gică Popescu multe ore. Popescu l-a învățat de bine, i-a dat exemple din cariera lui, chiar îi mulțumesc pentru tot ajutorul.

Părinții tânărului susțin că nu l-au jignit și își doresc ca el să ”își calce pe orgoliu” și să se împace.

”Noi nu l-am jignit deloc… Cum poți să minți? Trebuie să-și calce pe orgoliul ăsta și pe mândrie, să recunoască faptul că a greșit. E simplu. Noi îl iubim, iar el nu ne bagă în seamă. A spus că bag bani la păcănele, am avut acest viciu, dar nu-l mai am. După toată tevatura asta mi-a dat Dumnezeu minte și nu mai practic așa ceva.Toți am avut sau avem vicii, am scăpat de ele cu ajutorul lui Dumnezeu”, a încheiat tatăl fotbalistului de la Crotone.