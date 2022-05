Demisie șoc în televiziune. A părăsit postul TV chiar înainte de lansare

Tocmai ce a avut loc o demisie șoc în televiziune. Angajatul celebru al unei televiziuni de știri din România, care nici nu a apucat să emită, a ales să părăsească echipa. Deși mai erau doar câteva zile până la marea lansare, jurnalistul a ales să plece. Despre cine este vorba, vedeți în rândurile de mai jos.

Demisie șoc de la Euronews, cu câteva zile înainte de lansarea postului TV. Televiziunea rămâne fără jurnalistul Adelin Petrişor, unul dintre cele mai sonore nume atrase în proiectul TV.

Conform informaţiilor, Adelin Petrişor a anunţat deja că astăzi, 20 mai, este ultima zi a lui la Euronews. Televiziunea de știri Euronews este una dintre cele mai aşteptate lansări de pe piaţa media din România și urmează să emită de pe 25 mai.

De asemenea, jurnalistul Adelin Petrişor a postat un mesaje despre plecarea lui de la Euronews.

„Astăzi este ultima zi în care sunt jurnalist al Euronews România. Mi-am dat demisia. Motivele nu-s dramatice, dar mă privesc doar pe mine şi pe cei din conducerea staţiei. Cum sunt tot felul de prieteni care abia aşteaptă să inventeze spun totuşi că nu a fost vorba de presiuni, ingerinţe etc.

Oricum, cu siguranţă în acest moment cred că e mai bine aşa. Nu regret cele 3 luni petrecute în redacţia Euronews. Am învăţat multe lucruri noi, am stat pentru prima dată în scaunul prezentatorului de ştiri şi am cunoscut oameni interesanţi.