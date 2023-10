Demisie neaşteptată! Pleacă de la televiziune după 20 de ani, anunţul tocmai a fost făcut

O nouă demisie în televiziunea din România. După 20 de ani petrecuți pe micile ecrane, un alt nume mare a ales să se retragă din această lume. Află despre cine este vorba și de ce proiecte se va ocupa pe viitor.

Este știrea zilei în industria televiziunii din România. Sebastian Oancea a anunțat că părăseşte postul Realitatea TV, după 20 de ani petrecute pe micile ecrane. Așa se face să postul, deja afectat de mai multe demisii în ultimii ani, mai pierde un angajat.

Sebastian Oancea a făcut anunțul prin intermediul paginii sale de Facebook, spunând că a decis să înceteze colaborarea cu Realitatea TV.

”Dragi prieteni, colaborarea mea cu Realitatea TV a încetat. Ştiu că mulţi dintre voi aveaţi un dinte împotriva acestui post TV, eu am 20 de ani de când îi sunt loial, pentru că oamenii de acolo nu m-au obligat niciodată să fac nimic care să-mi afecteze integritatea jurnalistică.

Am fost un corespondent judeţean care şi-a făcut treaba şi punct. Nu mi s-a spus să evit subiecte, nu am evitat subiecte. Dincolo de proiectele mele cu PRESShub şi G4 Media, plus Comisia Europeană, voi face parte dintr-o echipă de jurnalişti de investigaţie (ce ador) care va bubui, sper, mediul politico-administrativ. Vă pup.

Mă găsiţi pe Vrancea 24, Presshub, G4 Media şi altele”, a scris acesta pe rețelele sociale.