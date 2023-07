De ce si-a dat demisia Denise Rifai. S-a aflat adevăratul motiv pentru care a părăsit postul TV care a consacrat-o

Denise Rifai este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din România. Pentru a ajunge în punctul în care se află astăzi, vedeta a fost nevoită să muncească mult. Puțini știu că, înainte de ajunge la Kanal D, Denise Rifai a moderat o emisiune la Realitatea TV. Despărțirea de postul TV, care a consacrat-o a avut loc în urmă cu trei ani. Celebra prezentatoare a dezvăluit motivul din spatele demisiei.

În urmă cu trei ani, Denise Rifai a luat decizia de a pleca de la Realitatea TV. La acel moment, foarte mulți oameni s-au întrebat care este motivul care a determinat-o pe prezentatoare să ia decizia. Potrivit vedetei, decizia a fost luată chiar în timpul unui apel telefonic, atunci când i s-au cumunicat lucruri contrar principiilor sale de viață.

”Povestea vieții mele… eu când am luat decizia, a fost cea mai dureroasă, să plec din zona pe care eu o iubeam foarte mult, o zonă de confort… iubirea asta a mea pentru politică și pentru a face lucrurile să se întâmple.

A trebuit să iau decizia de a-mi da demisia într-o secundă pentru că am primit un telefon care a fost contrar tuturor principiilor mele de viață. Am decis și am spus că eu nu sunt de vânzare orice ar însemna acest lucru, mi-am dat demisia pe loc, am sărit în gol, nu aveam nimic pregătit, nimic planificat”, a povestit Denise Rifai la Ego Life.