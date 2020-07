Demi Moore e de nerecunoscut. Schimbarea radicală de look

Actrița Demi Moore este schimbată total. Celebra actriță a renunțat la culoarea brunetă a părului său în favoarea unei nuanțe de blond. Fanii au fost încântați de noua schimbare radicală de look.

Demi Moore este de nerecunoscut. Ce schimbare radicală de look și-a făcut vedeta

Demi Moore a făcut o schimbare radicală de look. Vedeta s-a făcut blondă. Demi Moore, în vârstă de 57 de ani, le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețeaua de Instagram noua ei schimbare de look: un păr blond cu șuvițe platinate și tunsoare până la nivelul umerilor. Astfel, acum actrița este total schimbată.

„Faceți cunoștință cu Linda. #BraveNewWorld se difuzează acum pe @peacocktv”, a scris actrița Demi Moore în descrierea imaginii, făcând referire la rolul pe care îl interpretează într-un nou serial SF în care joacă alături de Joseph Morgan, Hannah John-Kamen și Alden Ehrenreich.

Demi Moore ar putea să poarte o perucă

Nu se cunoaște faptul încă dacă Demi Moore chiar a acceptat să își decoloreze și apoi să îți vopsească părul sau este vorba doar despre o perucă, dar cu siguranță transformarea este una nemaipomenită. Pentru un efect și mai deosebit, actrița a preferat să lase culoarea naturală a sprâncenelor, pentru un contrast și mai mare cu părul ei blond.

Fanii virtuali ai vedetei au comentat în număr foarte mare la postarea de pe Instagram. Chiar și fiica actriței, Tallulah Willis, a lăsat să se înțeleagă cât de mult îi place noul look al mamei ei. ”Tu, blondă, este un alt nou adevăr despre care nu știam că am nevoie”, a scris fiica de 26 de ani pe care Demi Moore o are din căsătoria cu actorul Bruce Willis.

În ce serial joacă Demi Moore

Serialul SF în care joacă Demi Moore, Brave New World, spune povestea unei societăți futuristice utopice unde toată lumea conviețuiește în pace după ce relațiile, banii și familia au fost interzise de lege.

Despre personajul pe care îl interpretează în acest serial Demi Moore a declarat într-un interviu: „Linda este podul care face legătura între două lumi, dorind să îi ofere fiului ei tot ce are nevoie și prin orice mijloace”.