Demi Moore i-a șocat pe fani. Motivul pentru care nu a vorbit timp de 3 ani cu fiicele ei

Celebra actriță Demi More și-a șocat fanii. Vedeta a dezvăluit de curând că nu a vorbit cu fiicele sale timp de câțiva ani. Ruptura din familia lor a venit și după ce aceasta s-a despărțit de soțul mai tânăr, Ashton Kutcher, cu care a fost măritată în perioada anilor 2005 și 2013.

Cunoscuta prezență de la Hollywood, Demi Moore a șocat de curând, după ce s-a aflat că și-a ignorat fiicele, pentru trei ani. Mai exact, este vorba despre cele trei fete pe care actița le are în urma căsniciei sale cu Bruce Willis. De curând, actrița împreună cu Rumer şi Tallulah Willis, au fost invitate la un talk-show online. Gazda în fața cărora acestea și-au expus problemele din familie a fost nimeni alta decât Jada Pinkett, soția lui Will Smith. Vedeta alături de fiicele sale au mărturisit că au rupt legătura, după ce aceasta a divorțat de Ashton Kutcher.

Demi Moore i-a șocat pe fani. De ce nu a vorbit 3 ani cu fiicele ei

„La acea vreme, cred că nici eu nu avea o relaţie prea sănătoasă cu alcoolul”, a mărturisit Rumer Willis. „Când am încetat să mai vorbesc cu mama mea, am luat-o razna. Am început să am atacuri de anxietate despre cât de rău mă voi simţi a doua zi. Mă îmbătam, intram în hiperventilaţie şi făceam o criză. O prietenă a sunat la Urgenţă odată”, a mai povestit fiica lui Demi Moore, potrivit Daily Mail.

Tânăra a mai mărturisit în emisiunea difuzată în mediul online și că mariajul mamei sale a fost unul care i-a dăunat actriței, pentru că nu o recunoștea pe aceasta câtă vreme a fost măritată cu Ashton.

„O bună parte din acea perioadă, mai ales cea cu Ashton, eram atât de furioasă, fiindcă eu simţeam ca şi cum îmi fusese furat ceva. Ca şi cum îmi fusese luat de lângă mine cineva care îmi aparţinea: mama. Am simţit asta mai ales când ea şi-a dorit un alt copil şi nu s-a întâmplat asta. Era atât de concentrată pe asta şi eu mă gândeam: Oh, noi nu-i mai suntem de ajuns acum!”, și-a mai amintit fiica lui Demi Moore.