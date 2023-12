Delia vrea să uite de frigul din România. Imaginile din vacanţele exotice ale artistei fac furori

După ce a înfruntat temperaturile scăzute de pe muntele Everest, acest episod de iarnă din țară a pus-o pe gânduri pe artistă. Se pare că Delia vrea să uite de frigul din România. Vedeta Antena 1 a făcut din furori în mediul online cu fotografiile publicate în urmă cu puțin timp.

Pasiunea Deliei pentru călătorii nu mai este niciun secret. În ultimii ani, ea și soțul său au plecat în numeroase vacanțe fabuloase, în destinații exotice. Preferinețele lor s-au schimbat însă, odată cu descoperirea farmecului aparte și senzației de neegalat pe care o trăiesc în timpul drumețiilor pe munte.

În această toamnă, Delia și-a îndeplinit una dintre cele mai mari și îndrăznețe dorințe: aceea de a se alătura unei expediții pe Muntele Everest. Experiența a fost una de neuitat, însă foarte dificilă, condițiile au fost departe de cele cu care erau obițnuiți în resorturile de lux în care se cazau, până atunci, în vacanțe.

„Încarc acum pentru că după ora nouă nu mai e curent în cabană și mi-am adus toate sarsanalele la recepție, în sala de mese”, a explicat vedeta.

„Astăzi am făcut primul nostru cinci mii. Sunt umflățică la față și sunt varză, de la altitudine. Am urcat până la cinci mii și ceva și am coborât înapoi la patru mii și apoi ne-am continuat traseul către…nu mai știu cum se numește vârful, îmi scapă”, a explicat artista, într-un video publicat pe secțiunea InstaStory, explicând condițiile din Nepal.