Delia a mers la psiholog, dar s-a oprit subit: ‘Era o dramă’. Artista a spus tot adevărul

Delia a decis să împărtășească o altă latură a vieții sale aparent fericite, recunoscând că, asemenea oricărui om, se confruntă cu momente dificile. Chiar dacă zâmbetul său radiază în fața publicului, artista a dezvăluit că a ales să apeleze la terapie pentru a face față problemelor personale și pentru a vorbi despre experiențele dureroase pecare le-a trăit. Care este motivul pentru care, după doua zile, artista a renunțat la acest ajutor?

Delia, asemeni tuturor, se confruntă cu anumite gânduri sau probleme, care o pot face să clacheze. În ciuda faptului că este o femeie frumoasă, puternică și realizată, artista are și ea sensibilitățile și experiențele ei mai puțin fericite.

De aceea, ea a ales să se adreseze unui psiholog, în fața căruia să vorbească liber, să povestească și să se elibereze de aceste gânduri apăsătoare.

În ciuda dorinței sale de a se relaxa, Delia a întâlnit o altă față a acestor terapii de psihologie, atât de lăudate, motiv pentru care, după doar două ședințe, artista a decis să renunțe la serviciile specialistului.

Cântăreața nu s-a sfiit să expună public motivele pentru care a renunțat la sedințele la psiholog, argumentând că în urma a ceea ce îi povestea specialistului, acesta crea o atmosferă apăsătoare, de dramă, făcând-o pe artistă să devină mai supărată și mai deprimată decât era, de fapt.

„Nu (n.red.: face terapie). Am fost de două ori și mi s-a părut că mă victimiza prea mult, că-mi plângea de milă. Poate era o parte de terapie. Îi povesteam lucruri despre viață.

Și era: „Vai, sărăcuța’. Era femeie. Era o dramă și am zis că nu vreau asta. E ok, n-am nevoie, sunt ok. Cred că era un fel de a aborda psihoterapia al persoanei, care era foarte drăguță și prietenoasă cu mine și foarte ok’, a declarat Delia, în podcastul „Ac de siguranță cu Exarhu’.