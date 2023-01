Delia, o nouă apariție incendiară din vacanță. Niciodată nu a mai apărut așa FOTO

Delia nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai voci artiste ale României, un artist complet și cameleonic, care a demonstrat, de-a lungul anilor, că se poate adapta tendințelor vremurilor. Recent, cântăreața și-a lăsat mască fanii de pe rețelele sociale, postând anumite fotografii incitante.

Pasionată de călătorii, așa cum o știm, Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, au pornit într-o nouă aventură peste hotare, imortalizând în fotografii cele mai frumoase destinații turistice, mai mult sau mai puțin exotice.

Jurata de la Antena 1 și partenerul ei de viață au plecat într-o vacanță prelungită, binemeritată, la începutul anului. Delia se bucură din plin de soarele cald insular, pe plajă, iar cu această ocazie se lasă răsfățată în fotografiile realizate de către soțul ei.

Recent, Delia s-a lăsat fotografiată în câteva ipostaze menite să stârnească invidia domnișoarelor și admirația reprezentanților sexului puternic.

Jurata de la iUmor și-a etalat trupul perfect într-un costum de baie minuscul, care i-a scos în evidență nurii și formele voluptoase.

Fanii divei au înroșit butonul de LIKE și i-au transmis mii de mesaje laudative, complimentându-i silueta artistei.

Delia și Răzvan Munteanu sunt pasionați de travel și de aventură, motiv pentru care au bifat, până acum, aproximativ toate zonele mari ale mapamondului. Cu toate acestea, artista mărturisește că nu a ajuns, încă, în Islanda, fiind o destinație turistică pe care abia așteaptă să o bifeze.

„Nu am hartă să bifez pe unde am mers, știu în mare pe unde am fost, dar mai repede îți zic pe unde nu am fost.

Trebuie să ajung neapărat în Islanda pentru că sunt niște peisaje de vis și trebuie să găsim vreo 10 zile pentru aia și să închiriem o mașină și să o luăm frumos cum trebuie.

Vreau să văd multe lucruri acolo. Nu știu de ce, Peru. Hawaii mă atrage, e tare, e mare și munte. În primul rând trebuie să te simți safe undeva. Nu te duci în plin război undeva.

În general tot ce înseamnă Asia, mai mult pe partea asta de budiști, sunt foarte calzi oamenii și primitori. Și în relație cu turiștii… nu m-am simțit niciodată în nesiguranță în Thailanda, în Laos”, a declarat Delia.