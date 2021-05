Ce răspuns a dat Delia când a fost întrebată de Dumnezeu. Acesta e marele regret al artistei

Fanii celebrei Delia sunt surprinși de fiecare dată când aceasta dă ceva din casă pentru că deseori se întâmplă să-și țină părerile și credințele pentru ea și cei apropiați. Ce răspuns a oferit atunci când a fost întrebată de Dumnezeu? Puțini știau de acest lucru

Delia se mândrește cu o viață pe placul ei. Iată că după ani de muncă nimeni nu-i mai poate contesta talentul, truda sau pasiunea pentru muzică. La 39 de ani aceasta are o carieră impresionantă, un soț deosebit, vacanțe oriunde își dorește și oricând și se declară pe deplin mulțumită de ceea ce a reușit să clădească.

Delia Matache a spus totuși motivul pentru care nu a devenit încă mamă, subiect aspu discutat în online de fanii acesteia și nu numai. ”Am frici! Mi-e teamă, dar mi-aş dori o fetiţă! E o lume nesigură, nu-mi place lumea în care trăim.

Să aduci pe lume un suflet nevinovat în nebunia asta, pe care o trăim cu toţii, nu mi se pare prea ok. Am multe temeri, deşi cred că aş fi o mamă extraordinară. Îmi dau un răgaz cât se mai poate“, i-a mărturisit Delia, Andrei.

Ceea ce știu câțiva din internauți este că tatăl artistei este credincios. Ion Matache a divorțat de mama solistei în anul 2004, ulterior a plecat să se călugărească pe Muntele Athos. Iată că lucrurile se schimbă în dreptul credințelor vedetei care susține că nici ea și nici partenerul său nu sunt credincioși:

„Noi nu suntem credincioşi, nici eu, nici Răzvan. Mi-ar plăcea să fiu, să vorbesc cu Dumnezeu când am probleme. Noi nu prea credem. Tata este aşa, el a fost la Muntele Athos, acum este aici în ţară. S-a întors. Nu semăn cu el”, a mărturisit juratul de la iUmor.

“Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine că şi eu minţeam uneori. La 18 ani am plecat de acasă. M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Dar când am făcut 18 ani am zis: gata nu se mai poate, vreau să fac ce vreau. Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc că vorbesc vecinii aiurea”

Delia Matache (Sursa: podcast-ul „Acasă la Măruță”)