Deea de la Puterea Dragostei a primit replica. Ce i-a transmis fostul iubit pe care l-a acuzat că a înșelat-o

Nimeni nu se aștepta ca, după un an de relație, Deea și Ricardo de la Puterea Dragostei să se despartă. Ce i-a transmis fostul iubit Deei, după ce frumoasa brunetă l-a acuzat că a înșelat-o. Fanilor nu le-a venit să creadă.

Scandal mare la Puterea Dragostei între doi dintre cei mai iubiți concurenți din competiție. Deea și Ricardo au format un cuplu până acum câteva săptămâni, când au decis să o ia pe drumuri diferite. Fanilor nu le-a venit să creadă că cei doi îndrăgostiți s-au despărțit, mai ales având în vedere faptul că Ricardo și Deea erau împreună de peste un an de zile și păreau făcuți unul pentru celălalt.

Recent, Deea de la Puterea Dragostei a postat un vlog pe canalul ei de Youtube în care a spus că fostul ei iubit a înșelat-o, acuzându-l de infidelitate. Ricardo nu a rămas indiferent la vorbele fostei sale iubite și a ținut neapărat să dea replica:

„Eu am preferat in chestia asta sa fac un vlog in care am vorbit despre asta foarte frumos si am preferat să nu spun niciun lucru din intimitatea noastra. Ce a fost între noi rămâne între noi, e lege pentru mine. Ea, în schimb, în afara faptului că a spus niște lucruri care nu sunt adevărate, nu aveau treabă cu noi doi lucrurile alea.

Am văzut și eu vlog-ul, aș putea să spun și eu foarte multe, dar prefer să mă abțin și să o las pe ea să își facă de cap. Dacă ea, după un an de relație, consideră că așa trebuie să vorbească, înseamnă că am stat cu o persoană care așa a fost tot timpul. O persoană își arată adevărata față după ce iese dintr-o relație. (…) ”, a declarat Ricardo de la Puterea Dragostei, după ce Deea l-a acuzat de infidelitate, scriu cei de la wowbiz.ro.