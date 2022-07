Decizia surpriză luată de George Mihăiță. Ce a făcut la 74 de ani, nimeni nu se aștepta la așa ceva

După decenii de carieră petrecute pe scenă, marele actor George Mihăiță a luat pe toată lumea prin surprindere. La decizia directorului Teatrului de Comedie din Capitală nu se aștepta nimeni. Iar asta pentru că rețelele de socializare nu sunt asociate cu persoane trecute de o anumită vârstă. Artistul, însă, a sfidat regulile. George Mihăiță și-a făcut cont pe platforma de socializare Instagram.

Dacă până acum ați fost de părere că doar adulții tineri cultivă legături cu prietenii, familiile și cunoștințele prin intermediul platformelor de socializare, ei bine, v-ați înșelat. Actorul de renume George Mihăiță, în vârstă de 74 de ani, și-a deschis, recent, propria pagină de Instagram. Rămâne de văzut, însă, ce va face de acum pe platfoma de socializare Instagram.

„Acest pas e unul special pentru mine. Nu pot să vă spun în acest moment ce a stat în spatele acestei decizii. Sigur, a avea o pagină pe Instagram nu e doar apanajul unui om tânăr. Și a contat și asta. Dar vă promit că am să dezleg integral misterul în cursul lunii august. De aceea îi rog pe toți să aibă puțintică răbdare”, a declarat George Mihăiță, întrebat despre motivul din spatele deciziei sale surprinzătoare.

Artistul a evitat să spună, concret, ce l-a determinat să își deschidă cont pe Instagram. În spatele hotărârii sale ar sta, însă, și nevoia, și curiozitatea. Cel puțin, așa a lăsat actorul să se înțeleagă, în încercarea de a evita să răspundă ferm la întrebarea jurnaliștilor de la Impact.ro.

El a recunoscut, în schimb, că dacă va fi nevoie, va apela la ajutorul tinerilor pentru a se deprinde cu chestiunile administrative ale noului cont de Instagram. „Dacă va simți că e nevoie de acest lucru”, George Mihăiță va apela la fiii săi.

Ce venituri câștigă George Mihăiță

Lăsând la o parte, însă, rețelele de socializare, trebuie să amintim că actorul este unul dintre cei mai apreciați din România. După zeci de ani de muncă pe scenă, directorul Teatrului de Comedie a reușit să își asigure venituri financiare consistente, în comparație cu colegii din breaslă. Iată câți bani câștigă George Mihăiță!

Din indemnizaţia de manager al Teatrului de Comedie, George Mihăiță încasează o sumă de 106.877 de lei pe an, adică 8.900 lei pe lună. Actorul mai dispune și de o pensie de merit din partea UNITER, care se ridică la o valoare de 75.000 de lei pe an, adică 6.250 de lei pe lună. De la Casa Naţională de Pensii, George Mihăiță încasează 50.000 de lei pe an.

Câștigurile financiare ale actorului nu se opresc aici, însă. Din apariții pe scenă, filme sau cursuri la facultate, marele artist a mai încasat 183.712 lei. Potrivit informațiilor verificate de jurnaliști, veniturile lunare ale lui George Mihăiță se ridicau la peste 7.000 de euro.