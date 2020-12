Câți bani câștigă George Mihăiță la 72 de ani. Marele actor ia o avere în fiecare an

Despre actorii din România se spune că o duc rău din punct de vedere financiar, mai ales în ultimul an în care spectacolele au fost anulate. Nu este şi cazul lui George Mihăiță. S-a aflat câţi bani câştigă acesta la cei 72 de ani ai săi! Ia o adevărată avere în fiecare an.

După cinci decenii petrecuţi pe scenă, directorul Teatrului de Comedie o duce foarte bine din punct de vedere financiar. De curând, s-a aflat câţi bani câștigă George Mihăiță la 72 de ani iar admiratorii marelui actor au rămas surprinşi de averea pe care o ia acesta în fiecare an.

Cel mai mare venit îl primeşte din indemnizaţia de manager al Teatrului de Comedie – 106.877 de lei pe an (8.900 lei pe lună). Pensia de merit de la UNITER este în valoare de 75.000 de lei pe an (6.250 de lei pe lună), iar cea de la Casa Naţională de Pensii a Sectorului 3 a fost de aproape 50.000 de lei, anul trecut (4.100 de lei pe lună). Dar asta nu este tot.

Din apariţii pe scenă, filme sau cursuri la facultate, George Mihăiță a mai adunat 183.712 lei. Suma strânsă de actor în fiecare lună s-a ridicat astfel la peste 7.000 de euro, o adevărată avere dacă este să ne raportăm la veniturile celorlalţi actori. În ciuda sumelor destul de mari care îi intră în conturi, George Mihăiță locuieşte într-un apartament de 36 de mp. De asemenea, mai deţine un teren moştenit în Moreni, Dâmboviţa, localitate în care s-a şi născut.

Actorul cu o experienţă teatrală şi cinematografică incredibilă a debutat în anul II de facultate împreună cu Vladimir Găitan, în filmul lui Lucian Pintilie – “Reconstituirea”.

“În ziua în care a trecut Lucian Pintilie prin Facultate, să racoleze fețe noi, eu eram la cursuri. Nu chiulisem, cum mai făceam cu ceilalți colegi. Ne-a ales pe mine și pe Vladimir Găitan. Bine, Pintilie avea variante de rezervă. Ne-a dat scenariul, iar pe prima pagină, în dreptul rolului meu, scria negru pe alb numele lui Virgil Ogășanu și Papaiani.

Apoi, am dat probe, la Sinaia. Și acum, recent, când am revăzut locul unde am filmat, undeva lângă Cumpătu, m-am cutremurat pur și simplu. Pintilie se gândea, cred, că, dacă nu găsește carne proaspătă, apelează la Ogășanu sau Papaiani. N-a mai fost cazul”.