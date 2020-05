Decizia radicală pe care a luat-o Cristian Popescu Piedone, cuprins de remușcări. S-a gândit mult ce ar fi fost la Colectiv dacă erau și copiii lui acolo

Cristian Popescu Piedone a primit 8 ani și șase luni de închisoare în dosarul Colectiv. Condamnarea a fost contestată de avocați, însă fostul edil este pregătit pentru oricare va fi sentința judecătorilor și spune că Dumnezeu are un plan pentru el.

Cristian Popescu Piedone, cuprins de remușcări. Se gândește cum ar fi fost dacă se aflau și copiii lui în Colectiv

Tragedia de la Colectiv a avut loc în anul 2016, în luna octombrie, scrie impact.ro. Atunci, 64 de persoane au murit în urma unui incendiu care a ars în câteva minute clubul dinBucurești. Alte 100 de oameniau rămas cu arsuri grave și au avut nevoie de zeci de operații de reconstrucție după incendiul din Colectiv. Astfel, după trei ani de procese, anul trecut, Tribunalul București s-a pronunțat.

Cei care sunt implicați în dosar au primit, cululat, 115 ani de închisoare, în timp ce valoarea daunelor se ridică la 50 de milioane de euro, după cum au hotărât judecătorii. Cristian Popescu Piedone se numără printre cei care au primit cele mai mari pedepse. Fosul edila a semnat avizul de funcționare al clubului, chiar dacă acesta nu respecta normele legii în vigoare. Astfel, fostul dedil al sectorului 4 este acuzat de abuz în serviciu, însă, el susținue și acum că este nevinovat.

Cristian Popescu Piedone susține că este nevinovat

”Am spus adevărul și nu am ce să recunosc pentru că în situația de față nu am greșit cu nimic. Dacă în seara aceea în club ar fi fost copiii mei aș fi spus același lucru, că nu am greșit. Dacă cineva mă consideră vinovat, să îi considere și pe cei 300 de primari care au semnat la fel ca mine”, se apără Piedone.

În perioada care a trecut de la tragedia din Colectiv, fostul primar a avut nevoie de un psiholog, mai ales că a fost la fața locului și a văzut cele întâmplate cu ochii lui. Astfel, Cristian Popescu Piedone a slăbit 30 de kilograme, s-a retras din viața publică și s-ar fi apropiat mai mult de Dumnezeu.

Fostul edil a luat calea bisericii

”A fost în depresie mult timp. L-au ajutat psihologul, dar mai ales preotul. A luat calea bisericii și a ajuns într-un punct în care crede cu tărie că dacă va ajunge după gratii, atunci aceasta este voia Domnului. Nu îi este teamă de închisoare, suferă doar la gândul că nu va mai fi aproape de familia lui, de nepoțele. Și ele l-au ajutat să treacă peste acești ani îngrozitori.

Ține toate posturile, merge duminica la slujbe, citește multe cărți bisericești. Și nu se preface, pur și simplu s-a schimbat și nu va mai fi niciodată ca înainte. Acesta a fost refugiul lui, așa a reușit să nu o ia razna după câte i s-au întâmplat. Să ia calea bisericii. A mers și a vorbit cu o mulțime de preoți și de călugări pentru a-și găsi liniștea, a fost tare zbuciumat. Imaginile din noaptea aceea l-au marcat pe vecie”, au mărturisit surse apropiate familiei lui Cristian Popescu Piedone.