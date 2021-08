Decizia radicală luată de Ioana după împăcarea cu Ilie Năstase. Ce i-a oferit fostului sportiv acum (exclusiv)

S-au iubit, s-au certat, au amenințat cu divorțul iar acum s-au împăcat. Ce decizie incredibilă au luat Ioana și Ilie Năstase, după ce au decis să renunțe la separare și să-și mai dea încă o șansă. Despre ce este vorba, de fapt, și ce i-a oferit fostul mare tenismen brunetei.

Căsnicia controversată a Ioanei cu Ilie Năstase a ținut caldă prima pagină a publicațiilor de scandal din România în ultima vreme. După ce l-a acuzat pe fostul mare sportiv de faptul că ar fi agresat-o și că ar fi în prag de divorț, acum se pare că Ioana Năstase și celebrul tenismen au revenit la sentimente mai bune și vor să-și mai dea încă o șansă poveștii lor de iubire.

Frumoasa brunetă susține că, în prezent, relația ei cu soțul ei este una foarte bună, iar ea și Ilie Năstase au reușit să-și rezolve diferențele și să se împace, spre surprinderea fanilor celor două vedete. Mai mult de atât, Ioana a dezvăluit care este secretul relației celor doi: bruneta îi oferă soțului ei toată libertatea de care are nevoie.

La începutul anului 2021, Ioana Năstase a făcut un apel la 112 în care a semnalat posibile probleme de natură domestică, declarând că a fost agresată de soțul ei Ilie Năstase. Mai mult de atât, bruneta declara că s-a încuiat, de frică, în dormitor.

„Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa.

Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat. Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui. Iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă.

Prefer să tac. Nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc,” declara Ioana Năstase pentru click.ro, acum câteva luni.