Decizia uluitoare luată de Ioana și Ilie Năstase, după ce au renunțat la divorț. Ce vor face încă din acest an

Ilie și Ioana Năstase au făcut anunțul pe care toți fanii îl așteptau. După ce s-au certat și s-au împăcat de mai multe ori, cele două vedete au renunțat, într-un final, la divorț. Ce decizie incredibilă au luat acum fostul mare tenismen și partenera lui de viață.

După ce au apărut tot felul de zvonuri în presă, de-a lungul lunilor, conform cărora cei doi ar fi în prag de divorț, Ilie Năstase și soția lui Ioana și-ar fi mai dat încă o șansă poveștii lor de dragoste și se pare că au revenit la sentimente mai bune.

Mai mult de atât, vedeta și partenera sa de viață au luat o decizie radicală pentru viitorul lor. Ioana și Ilie Năstase vor să investească într-un proiect extrem de important pentru ei. Mai exact, cei doi vor să construiască o vilă la Moeciu cât de curând posibil.

După ce au fost implicați într-un scandal de proporții, iar certurile lor au ținut caldă prima pagină a publicațiilor de scandal, după ce Ioana Năstase a declarat că a fost agresată de marele tenismen, Ilie Năstase și partenera lui de viață au decis să se împace.

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea.

Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care să i-l ofere.

Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva.”, a declarat Ioana, soția lui Ilie Năstase, în exclusivitate pentru click.ro.