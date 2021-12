Decizia neașteptată luată de Mihai Trăistariu. Ce a anunțat că face pentru a 12-a oară în viață

Este unul dintre cei mai controversați și nonconformiști cântăreți din showbizul românesc, iar popularitartea sa a crescut considerabil în ultima perioadă. Mihai Trăistariu a luat o hotărâre incredibilă, în urmă cu puțin timp. Calitățile sale vocale impresionante vor reprezenta, din nou, România. Despre ce este vorba, de fapt.

În 2006, Mihai Trăistariu avea lumea la picioare, atunci când reprezenta România la Eurovision, iar melodia Tornero urca pe poziția a patra în clasamentul celui mai îndrăgit și apreciat concurs muzical din Europa.

Deși nu a mai atins aceleași performanțe ca acum 15 ani, fostul solist din trupa Valahia a luat, recent, o decizie radicală. Mihai Trăistariu este determinat să participe la Eurovision din nou, iar în 2022 speră să reprezinte România, cu succes și mândrie, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Invitat de curând la Star Matinal, de pe Antena Stars, artistul a mărturisit că se pregătește piesa potrivită pentru a se înscrie la preselecțiile Eurovision 2022. Este a 12-a oară când Mihai Trăistariu își încearcă norocul la cel mai vestit concurs muzical din Europa.

„A 12-a încercare. (…) În gena mea, de prin gimnaziu – eram olimpic, eram cu învățătură multă – lupta pentru premii s-a manifestat și în muzică, am vrut concursuri. Am fost de 6 ori la Festivalul Mamaia, la Cerbul de Aur am fost de două ori.

Eu am fost un tip competitiv de când mă știu. Îmi place să mă bat în luptă, nu doar să scot o piesă. Mi se pare puțin pentru potențialul meu. Mi-am lucrat atât vocea asta ca să stau cu ea neexploatată?! (…) Așa că mă reîntorc la Eurovision.”, a declarat Mihai Trăistariu la Antena Stars.