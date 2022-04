Decizia luată de Roxana Ciuhulescu după ce a fost eliminată din MTS. Lovitură primită de Minister EXCLUSIV

Ce decizie a luat Roxana Ciuhulescu după ce a fost schimbată din funcția de consilier al ministrului. Se va război cu MTS în instanță. Roxana Ciuhulescu a ocupat până mai ieri, postul de consilier al ministrului Sporturilor, Eduard Novak, ea având aceeași funcție și atunci când în fruntea instituției se afla Ionuț Stroie. Venită prin concurs, vedeta nu e de acord cu schimbarea sa și detașarea pe un alt post, motiv pentru care a apelat la avocații săi să-și caute dreptatea.

Roxana Ciuhulescu era consilierul ministrului Tineretului și Sportului din vara anului trecut, vedeta, care nu face parte din niciun partid, mărturisind că îi place ceea ce face, mai ales că și ea a practicat sportul de performanță.

Îmi place ce fac, îmbin ce am învățat în meseria de jurnalist cu ce știu din sport. Sportul e domeniul meu, am fost şi eu sportiv de performanţă, am jucat handbal în lotul naţional, şi fac sport în continuare”, a spus aceasta pentru impact.ro.

La revenirea în MTS, după ce și-a întrerupt contractul de muncă pentru a participa la Survivor, show-ul din Republica Dominicană, transmis de PRO TV, Roxana a avut recent surpriza neplăcută să fie anunțată că va fi detașată pe un alt post, mai precis, va fi transferată de la departamentul privind comunicarea cabinetului ministerial, la Direcția pentru Sport a Municipiului București.

Inițial, la finele lunii martie, vedetei i se adusese la cunoștință că în doar patru zile trebuie să se prezinte la noul său loc de muncă, tocmai în județul Maramureș.

Invocând motive plauzibile, cum ar fi faptul că e mamă a doi copii minori, Roxana a refuzat acest post. Astfel că, fosta „faimoasă” de la Survivor a ajuns să lucreze la departamentul Achiziții.

Transferul său nu i-a picat însă prea bine vedetei, care a ajuns în MTS în urma unui concurs. Astfel că, ea și-a contactat avocații și, potrivit unor surse din apropierea sa, intenționează să dea instituția în judecată, mai ales că profesional vorbind, această mutare a sa nu are nicio justificare. Contactată pe marginea acestui subiect, Roxana s-a limitat în a spune că nu poate oferi nicio declarație.

Roxana Ciuhulescu a cochetat tot timpul cu sportul. A fost în naționala de handbal ca junioară, apoi s-a reorientat, iar în prezent practică și alte sporturi extreme.

“Am fost cea mai înaltă jucătoare de handbal. Am practicat acest sport de la 12 la 18 ani. Am jucat la Antilopa, apoi am făcut parte din naționala de tineret. Am avut însă un accident teribil pe teren.

M-am ales cu rupturi de ligament și menisc. Am avut mai multe operații, recuperarea a durat un an. După am făcut volei vreun an de zile, după care kick boxing. Am urcat în ring de două ori”, ne spunea fosta prezentatoare TV.