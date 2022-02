Câte mii de euro a câștigat Roxana Ciuhulescu la Survivor România 2022. Ce va face cu banii

Roxana Ciuhulescu a participat la Survivor România 2022, însă a fost eliminată din cauza unei accidentări. Vedeta nu a mai putut să continue cursa din Republica Dominicană, după ce medicii au sfătuit-o să nu mai între pe teren. Mulți credeau că prezentatoarea va ajunge în finală, datorită pregătirii sale fizice. Cu toate acestea, visul său de a câștiga competiția s-a năruit destul de devreme de la intrarea în concurs. Chiar și așa, vedeta a câștigat o sumă importantă de bani și deja și-a făcut planuri.

Roxana CIuhulescu știe deja ce va face cu banii câștigați la Survivor România. Ea are în plan să își cumpere o locuință în zona Pipera, iar asta pentru că familia ei are nevoie de mai mult spațiu. Copiii s-au făcut mari și vedeta încearcă să le ofere cele mai bune condiții de trai.

De fapt, fosta concurentă Survivor este deja hotărâtă să semneze actele pentru casa pe care și-o va cumpăra în zona de Nord a Capitalei. Roxana Ciuhulescu a divorțat în 2017 de omul de afacere Mihai Ivănescu, însă cei doi nu au reușit să finalizeze partajul.

Averea se ridică la 450.000 de euro, însă procesul a început anul curent cu o amânare, iar asta pentru că la dosar nu a fost depusă expertiza pe care judecătorii au cerut-o pentru a se stabili cum se va împărți averea.

Ea locuiește din 2017 într-o vilă din Pipera cu chirie, alături de Silviu Bulugioiu, președintele Clubului Off-Road București CORB44.

Fiul lor Cezar are acum 4 ani, iar Roxana și soțul ei vor să se mute într-o casă mai mare pentru confortul celor mici.

Prezentatoarea Tv vrea să folosească banii câștigați la Survivor pentru investiții importante. Ea a obținut 10.000 de euro în cele două săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană.

„Da, ați aflat corect. Vrem să facem o mutare după patru ani. Din chiriași devenim proprietari. Ne cumpărăm o casă frumoasă în Pipera, o casă mult visată.

După ce am vizionat mai multe case, ne-am decis că una este pentru sufletul nostru. O luăm de la zero. De-a lungul timpului, am mai luat-o de la zero. Și acum este timpul!

Cu bucurie și dorință, abia așteptăm să ne mutăm în căsuță nouă, cartier nou, select, în Pipera. Fiecare cu camera lui, doar mami și tati vor dormi înghesuiți”, a declarat pentru Click!, Roxana Ciuhulescu.