Noi informații despre starea de sănătate a Ronei Hartner, după diagnosticul crunt. Ce se întâmplă cu metastazele din organism

Au apărut noi informații despre starea de sănătate a Ronei Hartner, după diagnosticul crunt primit de la medici. Actrița a mers la un control, ce se întâmplă cu metastazele din organism. Mesajul emoționant publicat de artistă, după vestea primită de la specialistul care se ocupă de cazul său.

La patru ani de la momentul în care a fost diagnosticată cu o boală necruțătoare – cancer la colon – Rona Hartner trece din nou prin momente dificile. Medicii i-au descoperit o tumoare la plămâni și metastaze pe creier și rinichi.

„Medicii mi-au descoperit la plămâni o tumoare de 5 centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt 7, și la glandele suprarenale au văzut metastaze. Aceste tumori nu sunt operabile.

Tratamentul îl voi face în Franța, nu am cum să vin în România, nu am voie nici drumuri lungi și nici emoții mari, trebuie să stau foarte liniștită, în această perioadă”, a dezvăluit Rona Hartner, în luna iulie a acesui an, în exclusivitate pentru Playtech Știri.