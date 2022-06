Decizia luată de Alina Sorescu în plin proces de divorț. Ce va face artista

Ce decizie a luat Alina Sorescu în plin proces de divorț. Artista traversează o perioadă dificilă, fiind în plin proces de divorț de tatăl celor două fiice ale sale, designerul Alexandru Ciucu. Se știe că, după căsătoria cu Alex Ciucu, artista a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să se deduce creșterii celor două fiice: Raisa și Carolina, dar și să se ocupe de școala sa de muzică. Acum, artista are și planuri noi.

Alina Sorescu a decis să se concentreze în această perioadă pe cariera muzicală, pregătind primul său mare spectacol la Sala Palatului, alături de trupa ei de copii, dar pregătește și piese noi pentru cariera solo. Spectacolul pe care îl pregătește la Sala Palatului este dedicat copiilor, iar artista a dat detalii.

De asemenea, după o pauză de câțiva ani, Alina Sorescu plănuiește să își relanseze cariera solo:

„Am fost mereu activă sub diferite forme (școala de muzică, televiziune), nu am luat pauză niciodată profesional, doar că nu am mai lansat piese solo noi în ultimii ani”, a mai declarat Alina Sorescu pentru sursa citată.