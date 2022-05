Ce a pățit Alina Sorescu după despărțirea de Alexandru Ciucu. Artista rupe tăcerea

Alina Sorescu se află în plin proces de divorț cu creatorul de modă Alexandru Ciucu. Cântăreața a câștigat custodia fetelor, iar judecătorii au decis ca fetițele să rămână la mama lor.

Alina Sorescu trece printr-o perioadă dificilă, însă merge mai departe pentru copiii ei. În primă fază, Alina a câștigat custodia copiilor, însă spune că Alexandru Ciucu „atacă pe toate părțile”. Invitată în cadrul emisiunii „Teo Show”, Alina mărturisit că a slăbit 5 kilograme.

„Sufletul meu e încrezător că lucrurile se vor aşeza, nu sunt nici prima, nici ultima. Aşa se întâmplă în viaţă, trebuie doar să ne asumăm lucrurile şi să mergem mai departe cu fruntea sus pentru copii. Am slăbit vreo 5-6 kilograme”.

Cântăreața a mărturisit că a depus actele de divorț și încă se luptă cu fostul ei soț pentru a câștiga custodia copiilor. Aceasta a mai precizat că procesul ar putea dura foarte mult, având în vedere că se află abia la început.

E o perioadă sensibilă, am depus actele de divorţ, acum vorbim de o ordonanţă pentru a se stabili domiciliul fetelor. Am câştigat în prima fază, dar el ataca pe toate părţile, aşa că lucrurile nu s-au clarificat. E complicat, discuţia este lungă, este minunat că am foarte multă activitate, mai ales că vine şi 1 iunie”, a povestit Alina Sorescu.