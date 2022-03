Decepția pe care Zarug a trăit-o în viața sa. Prin ce calvar a trecut fostul concurent Asia Express

Notorietatea lui Zarug a crescut fabulos de când a participat la Asia Express. Controversatul designer își ține viața personală departe de luminile reflectoarelor. Prin ce calvar a trecut Zarug și care a fost cea mai mare decepție în dragoste a vieții sale. Ce anume i-a îngreunat stilul de viață.

Zarug este una dintre cele mai controversate vedete din showbizul românesc. Are o carieră de succes în domeniul modei, iar popularitatea sa a crescut astronomic, odată cu participarea sa în cel mai recent sezon Asia Express, prezentat de Irina Fodor.

Deși este un cunoscut al lumii mondene, puțini oameni știu, cu adevărat, drama pe care a trait-o Zarug. Invitat în emisiunea „În Oglindă” de pe Kanal D, designerul a vorbit deschis, pentru prima oară, despre viața sa sentimentală și decepțiile pe care le-a suferit în amor.

Zarug a rupt tăcerea și a dat cărțile pe față privind problemele sale amoroase. Designerul a povestit că prima lui iubire a fost neîmpărtășită. Deși cei doi erau buni prieteni, fostul concurent de la Asia Express nu și-a făcut suficient curaj de a-și exprima sentimentele extrem de puternice.

„Nu era vorba de dragoste neapărat. Era vorba de un băiat dintr-un oraș de provincie, cu zero experiență în privința afectelor, căruia îi dăduse un alt băiat mai multă atenție decât altul, dar nu din punct de vedere sexual și bineînțeles că acel băiat provincial s-a îndrăgostit prostește și după care și-a făcut viața un calvar.

Mi-am făcut singur viața un calvar, îndrăgostindu-mă de cine care nu avea cum să-mi răspundă sentimentelor pentru că nu era în aceeași schimă. Demersul de a-mi schimba cu totul viața i-o datorez și acestui băiat, a făcut-o și ca să scap. Eram destul de fraier.

Cum e orice tânăr, foarte tânăr, cu zero experiență, când se îndrăgostește prima oară. Era simpatică toată dinamica aia. Nu era reciproc sentimentul ca sexualitate vorbind, dar sufletește era o apropiere foarte simpatică.

Am petrecut foarte mult timp împreună. Cred că eu am greșit, cumva sau amândoi. Eu nu am avut curajul în ceea ce-mi doresc, iar pe el îl flata atenția. Nu i-am spus niciodată că-l plac, dar știau toți prietenii.”, a spus Zarug în emisiunea ”În oglindă”.