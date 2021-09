De unde are bani Liviu Dragnea de când a ieșit din închisoare, de fapt: ”Nu mor de foame”

În 15 iulie spectrul politic românesc primea cu surprindere decizia de eliberare a lui Liviu Dragnea. Eliberarea fostului lider PSD venea ca urmare a deciziei Tribunalului Giurgiu. Momentul eliberării lui Dragnea a venit într-un moment delicat pentru foțtii colegi, care deja anunțau că proaspătul eliberat nu mai are loc în rândurile PSD.

Momentul 15 iulie 2021 a fost ca un cutremur pentru clasa politică românească. Nimeni nu se aștepta ca la mai puțin de doia ani de închisoare, Liviu Dragnea să fie eliberat. După mai multe tentative nereușite, în cele din urmă Tribunalul Giurgiu admitea cerea de eliberare a fostului lider PSD, în anumite condiții, bineînțeles.

Fostul preșesdinte de partid nu mai are voie să dețină funcții publice pe o perioadă determiantă de timp, și va trebui să răspundă prezent dacă va fi chemat la control. Nici bine nu a ieșit din închisoare că procurorii DNA au anunțat deja trei dosare grele, toate cu potențiali ani grei de detenție dacă se va ajunge la o decizie în instanța de judecată.

Cu toate astea, se pare că lui Liviu Dragnea nu îi pasă, și deja s-a apucat de construcția unei noi formațiuni politice, menite să contracareze fosta sa grupare, PSD, dar și restul partidelor active în România. Confirmarea o dădea și prietenul apropiat al acestuia, Codrin Ștefănescu, dar și de Liviu Dragnea la prima sa apariție TV de la eliberarea din închisoare.

„S-a înfiinţat, se numeşte Alianţa pentru Patrie… ei lansează site-ul partidului, este o aplicaţie pentru cei care vor să se înscrie…Pentru acest partid voi face foarte multe lucruri” Nu am ieşit public şi nu am spus nimic despre asta, nici Codrin nu a spus nimic despre asta. Prin octombrie am avut o discuţie cu Codrin (n.r. Codrin Ştefănescu).

Mi-a zis că el simte nevoia să sprijine ideea unui nou partid care să nu fie măcinat de compromisuri, de oameni infiltraţi. (…) Am zis că sunt de acord şi voi susţine acest partid cu tot ceea ce ştiu eu, cu toată experienţă mea politică şi administrativă, economică, să se întâmple acest partid. A găsit patru oameni obişnuiţi, cu curaj, ei sunt membrii fondatorii ai acestui partid. Codrin nu a participat”, a explicat Dragnea.