Iustina și Cornel de la Insula iubirii 8, un duo de neoprit. Cum s-a schimbat viața lor după emisiune: „Poate urmează un bebe”. EXCLUSIV

Iustina și Cornel au fost, fără dar și poate, unul dintre cele mai savuroase cupluri de la Insula Iubirii 8. Au trăit emoții puternice, au plâns, au râs și s-au apropiat de ispite, dar, dincolo de orice, și-au dat seama că nu se pot lipsi unul de celălalt. Și nu doar că au plecat împreună acasă, în ciuda așteptărilor, dar au descoperit și că vor deveni părinți. La mai bine de un an de atunci, formează o familie fericită, iar fosta concurentă a dezvăluit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, cum s-a schimbat viața lor.

Cum se înțeleg Iustina și Cornel la mai bine de un an de la difuzarea Insula iubirii 8

Iustina și Cornel au devenit cunoscuți după ce au participat la Insula Iubirii – sezonul 8. Naturalețea, simțul umorului și chiar gafele pe care le-au făcut acolo au rămas în inima publicului. Să nu uităm de scena iconică în care Cornel a primit inelul de logodnă cu drona, dar și de momentele savuroase în care Iustina a dansat, a spus tot ce-a gândit, fără perdea, și și-a apărat noile prietene pe care și le-a făcut în vilă.

La final, mulți credeau că vor pune punct poveștii. Și au făcut-o, dar nu pentru că s-ar fi încheiat totul, ci pentru că au început un capitol nou, numit, de data aceasta, familie. La Bonfire-ul final, Iustina l-a anunțat pe Cornel că vor fi părinți. Nunta, deja programată, a avut loc, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată.

I-am găsit pe amândoi la evenimentul VIVA! Influencers Party 2025, unde tânăra mămică a atras toate privirile într-o rochie neagră, lungă, din dantelă, care îi pune formele în evidență și, pe alocuri, le lasă la vedere. Deși a născut în octombrie anul trecut, a revenit rapid la silueta care a consacrat-o. „Sexy” este cuvântul care i-ar descrie apariția, dar, spune ea, Cornel nu a fost deloc gelos când a văzut-o.

„Crede-mă că nici eu nu știu cum am slăbit atât de repede. Bine, poate m-au așteptat și procedurile la care am apelat, dar ambiția mai mult. Sunt o persoană destul de ambițioasă și mi-am dorit foarte mult să slăbesc după naștere. Nu am stat mult pe gânduri, m-am uitat un pic să văd care este dress code-ul și mi-a venit repede o inspirație în cap. Am apelat la Ana Pîrvulescu, mi-a făcut rochia în opt ore. Mi-a spus că îi place foarte mult (n.r părerea lui Cornel) că sunt foarte sexy și el își dorește să mă vadă așa îmbrăcată în această seară”, ne-a dezvăluit Iustina de la Insula iubirii.

„Viața noastră s-a schimbat în bine”

Iustina ne-a mărturisit că participarea la Insula Iubirii a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care ea și Cornel le-au trăit în relația lor. Nu doar că și-au rezolvat problemele, dar și Iustina a devenit o altă persoană după emisiune.

„Viața noastră s-a schimbat mult în bine, asta vorbeam și astăzi cu Cornel. Anul trecut am fost tot la evenimentul Viva și parcă eram alt om. Acum sunt un om mai matur, mai empatic. Sunt total diferită de când am devenit mamă. Sunt un om mai bun, pot să spun. Nu regret niciun moment că am fost la Insula Iubirii. Mă bucur că am fost acolo, mă bucur că am trăit experiența la Insula Iubirii. Și experiența asta m-a maturizat foarte mult. Și m-a pus mult pe gânduri în relația cu soțul meu. Chiar ne-a întărit foarte bine relația”, a povestit Iustina.

Dovada că Iustina și Cornel au făcut istorie la Insula Iubirii este faptul că, anul acesta, mulți concurenți au amintit-o pe tânără. În plus, în mediul online, telespectatorii își exprimau dorința de a o revedea. Totuși, acest lucru nu se va mai întâmpla, spune ea.

„M-am gândit că nu și-au putut lua gândul de la mine. M-au pomenit și anul acesta de foarte multe ori în emisiune. Eu cred că am fost o legendă și nu am spus eu asta, au spus-o oamenii. Poate la un moment dat nici nu credeam lucrul ăsta despre mine până nu mi-au spus oamenii. ‘Băi, tu ai fost o legendă’. Oamenii și acum mă caută și îmi spun ‘Iustina, întoarce-te”’. Dar nu aș mai avea de ce să mă întorc acolo. Eu mi-am trăit experiența, mi-am trecut testul și nu aș mai avea de ce să mă întorc acolo. Am o familie minunată și asta-i tot ce contează”, a completat Iustina, soția lui Cornel, concurenți la Insula iubirii 8.

Iustina și Cornel de la Insula iubirii își doresc să devină părinți pentru a doua oară

Insula Iubirii a rămas o amintire frumoasă, iar în prezent Iustina și Cornel își doresc să își termine casa și să își mărească familia. Viața de mamă îi priește tinerei, iar ea își dorește să aducă pe lume al doilea copil.

„Să ne terminăm casa și poate urmează un următor bebe (n.r ce planuri au pentru toamnă). Îmi doresc foarte mult”, a declarat

Când vine vorba despre experiența de mamă, Iustina spune că a fost „Foarte faină, mi-a schimbat viața foarte mult și mă simt împlinită și fericită întotdeauna”.

Nu neagă că a avut parte de momente grele, la început, dar acum se amuză când se gândește la ele. Cornel o ajută oricând are nevoie, dar, spune ea, se descurcă destul de bine de una singură. Are, de asemenea, parte de sprijinul mamei sale, însă recunoaște că preferă ca, în casă, să fie doar ei trei.