De la ce vârstă cântă Vlăduța Lupău. Prima dată pe o scenă, când încă nici nu pășise la școală

Vlăduța Lupău, în vîrstă de 25 de ani, este în momentul de față un artist împlinit, fiind deja cunoscută atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional. Artista recunoaște că îi este greu să se împartă intre zecile de concerte şi spectacole, însă o face cu mare drag. Drumul ei spre succes, așa cum recunoaște chiar ea, nu a fost unul nici scurt şi nici uşor.

Tânăra artistă a făcut primul pas în lumea artistică la vârsta de la 4 ani, iar acum, anii de muncă, o recompensează pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Unul din cele mai importante momente din viața artistei a fost atunci când, cu complicitatea poliţiei, a fost cerută în căsătorie de iubitulei, jucător de fotbal al echipei CFR Cluj. Viața Vlăduței nu a fost una ușoară, trecând prin momente grele, unul dintre acestea fiind acela când inima Vlăduţei s-a oprit în loc, atunci când un bărbat a apăsat pe trăgaciul pistolului chiar în faţa sa.

”Împrejurările care m-au făcut să aleg acest fain drum au fost date de soartă. De ce zic asta?! Pentru că părinții mei lucrau de zori şi de asta m-au dat la Clubul Copiilor din orașul meu natal, Şimleu Silvaniei; ca să petrec timpul cu copii făcând diferite activități. Acolo, spre marele meu noroc , am „bătut” la o uşă unde scria „Folclor”. Păşind acel prag, am întâlnit omul care stă la baza a tot ceea ce înseamnă azi „Vlăduța Lupău”. Am întâlnit-o pe doamna profesor Cornelia Neaga, căreia îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce azi însemn ca artist.”, declară artista.